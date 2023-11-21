В День военной присяги Сергей Дубовой провёл встречу с молодёжью в военном учебном центре МАУ

В этом году Президент России Владимир Путин установил новую памятную дату в календаре: 21 ноября – День военной присяги.

В Мурманском военном учебном центре МАУ прошёл торжественный урок для курсантов, который посетил и депутат Мурманской областной Думы Сергей Дубовой.

В Мурманском арктическом университете состоялась встреча председателя Мурманской областной Думы с курсантами, посвященная новой памятной дате, установленной Президентом Российской Федерации.

Олег Рубанов, майор, преподаватель военного учебного центра: «Сегодняшняя встреча приурочена к памятной дате – Дню военной присяги. Через полтора года, в июле 2025 года, курсанты сами уже будут принимать присягу на кораблях Северного флота, береговых частях и становиться полноценными мужчинами, воинами и защитниками Отечества».

День военной присяги – это тот день в жизни солдата или матроса, когда он приносит клятву достойно служить на благо Родины.

На встрече Сергей Дубовой рассказал студентам о своей службе, о том времени, когда сам принимал присягу, а также ответил на вопросы курсантов.

Сергей Дубовой, председатель Мурманской областной Думы: «Для меня, как человека военного, присяга – это торжественная клятва служения на верность отчизне, защищать государство, интересы нашей страны и мирную жизнь наших граждан. Я с этой присягой в 1970 году, как принял её, так по жизни с ней и иду».

Буквально в октябре по просьбе курсантов Сергей Михайлович организовал поездку в посёлок Видяево, где молодые люди смогли посетить памятные места: музей подводной лодки «Курск», одну из частей Северного флота и остались от увиденного под впечатлением.