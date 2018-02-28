В день выборов молодёжь будет ловить лайки

Мурманские «Волонтеры Победы» предлагают молодёжи проявить свою гражданскую позицию. «Мойфотовыбор» - акция под таким названием пройдёт в ряде городов Мурманской области.

В Мурманске активно начинает работать федеральный проект «Фото на выборах». В конкурсе фотографий, который стартует 18 марта, может поучаствовать любой желающий старше 18 лет. Узнав об акции, молодёжь Мурманска обратилась в Дом молодёжи и газету «Вечерний Мурманск» с предложением дополнительно поддержать этот проект. Администрация города пошла навстречу инициативным ребятам.

- Мурманский трудовой студенческий союз поддерживает самые разные молодёжные инициативы, - говорит Наталья Томилова, председатель Совета некоммерческого партнерства «Мурманский трудовой студенческий союз». - Когда мы узнали об инициативе «Молодёжи Заполярья», нам она очень понравилась. Безусловно, это хорошая патриотическая инициатива и мы готовы оказать любое содействие и поддержку ей.

По правилам конкурса нужно сделать фото в любой из специально подготовленных фотозон, расположенных на месте проведения выборов, выложить снимок в социальную сеть «ВКонтакте» или «Инстаграмм» с хештегами #мойфотовыбор51 и #Мурманск. После этого селфи участника автоматически попадает на сайт мойфотовыбор51.рф, где ему может поставить лайк любой желающий. Те, кто наберут большее количество голосов, и будут по достоинству оценены жюри конкурса - станут победителями. Однако, волонтеры обещают тщательно проверять процедуру выставления оценок, чтобы обеспечить честную победу без мошенничества со стороны продвинутых пользователей.

- Когда фотография попадёт на сайт мойфотвыбор51.рф, за вашу фотографию смогут голосовать не только ваши друзья, но и другие люди, - поясняет Леонид Мостовой, директор МАУ МП «Дом молодёжи». - Фотография будет в открытом доступе, поэтому все, кто её непосредственно увидит, сможет проголосовать. Поэтому у каждого человека есть шанс получить достаточно большое количество лайков.

А для мурманчан, победивших в конкурсе, Региональное отделение Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» подготовило ценные призы за первые три места - смартфон, планшет и электронные часы. Но и это ещё не всё. «Призовой фонд муниципального этапа этого конкурса в городе Мурманске насчитывает около 50 различных призов, которые охватывают и продукцию компании «Apple», и телефоны, и айпады, и электронные часы. Это и велосипеды и гироскутеры и масса ещё других всевозможных призов, которые, мы очень надеемся, понравятся нашей молодёжи», - сообщил Леонид Мостовой, директор МАУ МП «Дом молодёжи».

Но не для всех жителей области интернет-конкурс будет доступен. Фотоакция проводится среди избирателей восьми крупных городов, в числе которых, помимо Мурманска будут Кандалакша, Апатиты, Оленегорск и Североморск. Приём конкурсных работ завершается 20 марта, а в период с 25 марта по 1 апреля будут подведены его итоги и состоится награждение победители.