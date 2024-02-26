В День защитника Отечества народные гулянья прошли сразу на нескольких общественных пространствах Мурманска

В сквере на Ленинградской улице защитников Отечества поздравляли песнями и плясками. Гостей здесь встретили тематические площадки и мастер-классы, передвижная выставка военной техники, выступления творческих коллективов Дворца культуры Ленинского округа, МВД, МЧС и Ансамбля Северного флота, патриотические песни в исполнении группы «Колотый лед», вокального ансамбля «Прямая связь».

А подкрепиться можно было кашей из полевой кухни.

Участие в событии приняли глава региона и командующий Северным флотом.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Я от всей души поздравляю вас с этим праздником - воистину всенародным, когда мы еще раз вспоминаем всех наших защитников».

Александр Моисеев, командующий Северным флотом: «Это не просто воинский долг, это не просто гражданский долг гражданина - это внутреннее состояние всех нас - граждан России. Спасибо! С праздником всех, всего доброго! Мирного неба над головой!».

Праздничные мероприятия прошли и на площадке рядом с Семёновским озером. Здесь гостей угощали блинами, армейской кашей и чаем. Можно было попробовать себя в разборке и сборке автомата Калашникова и в родео на быке. В организации помогли военнослужащие ракетных кораблей Северного флота.

Праздничные гулянья завершились артиллерийским салютом, который подготовили и запустили военнослужащие береговых войск с Абрам-Мыса.