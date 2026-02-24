В День защитника Отечества у мемориала в Мурманске провели памятный митинг

На мероприятии выступили первый заместитель губернатора Оксана Демченко, заместитель командующего Северным флотом Игорь Курочкин и другие официальные лица.

Они подчеркнули важность праздника, уважение к защитникам Отечества и героизм военнослужащих, участвующих в специальной военной операции.

Участники митинга почтили память павших воинов и возложили цветы к Вечному огню.

Оксана Демченко, первый заместитель губернатора Мурманской области: «А наши парни сейчас на фронте, они показывают невероятные чудеса смелости и самоотверженности, являются достойными потомками народа-победителя. В этот день я хочу пожелать всем крепкого здоровья, конечно, счастья, мира в наших семьях. И конечно всем нам я хочу пожелать скорейшей победы, а она однозначно будет за нами».