В День защиты детей будет проведена акция по сбору средств

В Молодёжном центре творчества и социальной адаптации Мурманска полным ходом идёт подготовка к акции, посвященной Дню защиты детей, которая пройдёт 1 июня в Торгово-развлекательном центре «Мурманск Молл».

Молодёжь Мурманска принимает активное участие в подготовке ко Дню защиты детей. В подарок тем, кто 1 июня примет участие в театрализованном сборе средств, в рамках благотворительной акции «Помоги спасти жизнь ребёнка», ребята изготовили бутоньерки из капроновых лент и открытки в технике монотипия.

Отметим, что за шесть лет существования проекта «Помоги спасти жизнь ребёнка» помощь получили более 160 маленьких северянин. В этом году в рамках городской благотворительной акции врачи тульского Института клинической реабилитологии провели операции 25 юным мурманчанам, страдающим ДЦП. С 2012 года благодаря помощи горожан, предприятий и организаций заполярной столицы на лечение детей собрано около 14 миллионов рублей.

Для сбора средств в общественных местах города: поликлиниках, почтовых отделениях, аптеках и магазинах установлены пластиковые прозрачные боксы, называемые «Добрыми сердцами». Именно туда неравнодушные горожане кладут денежные средства, тем самым помогают больным детям. По словам ребят, изготавливающих подарки к 1 июня, помощь детям с серьёзными заболеваниями крайне необходима.

За распределением полученных денег следит наблюдательный совет, в состав которого входят врачи, депутаты горсовета и представители общественности. Всю информацию о движении средств можно найти на официальном сайте администрации города Мурманска в разделе «Полезная информация». Ежемесячный отчёт также публикуется в городской газете.