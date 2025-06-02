В День защиты детей Мурманск наполнился детским смехом и улыбками

К созданию праздника для юных северян присоединились и сотрудники МЧС.

У Дворца культуры имени С.М. Кирова развернулся Фестиваль «Движения Первых». Пожарные рассказывали о правилах безопасности, как работает техника, демонстрировали спецодежду, а ребята с удовольствием перевоплощались в героев-спасателей.

А в Мурманском областном театре кукол дети в игровой форме, отважно преодолевая препятствия, спасали животных от вымышленного пожара.

В завершении артисты театра сыграли для гостей спектакль «Кошкин дом».