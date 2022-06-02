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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)02.06.22 19:30

В День защиты детей шефы порадовали юных северян в Центре социальной помощи

В Мурманском центре помощи семье и детям работает три отделения: социальная реабилитация несовершеннолетних, реабилитация деток с инвалидностью и кризисное отделение – помощи женщинам. В День защиты детей команда центра устроила большой праздник для подопечных и гостей.

Поздравить ребят пришли представители Росгвардии и Мурманского морского торгового порта, а также Евгения Чибис и Татьяна  Кусайко.

В Мурманском центре помощи семье и детям работает три отделения: социальная реабилитация несовершеннолетних, реабилитация деток с инвалидностью и кризисное отделение – помощи женщинам. В День защиты детей команда центра устроила большой праздник для подопечных и гостей.

Светлана Гаращенко, директор Мурманского центра социальной помощи семье и детям: «Во все абсолютно праздники, включая сегодняшний, у нас вовлекаются все детки. И малыши у нас исполняют творческие номера, и взрослые дети готовились. У нас сегодня с самого утра громкая музыка, по центру разносится весёлый смех, потому что дети переживают, дети готовятся».

Насыщенная шоу-программа: песни и пляски, конкурсы и викторины со зрителями. Воспитанники серьёзно подошли к подготовке праздника.

Татьяна Кусайко, депутат Государственной Думы: «В этот день всегда хочется побывать с детьми, поздравить их и пожелать им быть здоровыми, быть умными и, конечно же, в будущем действительно понимать, что всё будущее России зависит от подрастающего поколения. Очень важно, что дети готовились, это говорит о том, насколько в этом учреждении они ждут тепла, заботы и внимания».

Почётные гости Татьяна Кусайко и Евгения Чибис пришли к ребятам не с пустыми руками. Как выразилась депутат Государственной Думы, подарки были выбраны по просьбе самих детишек. В список пожеланий входили: умная колонка, настольные игры и конфеты.

Евгения Чибис, руководитель Единого регионального волонтёрского центра: «Мы от Единого волонтёрского центра дарим современный подарок – колонку. Дети очень много просили таких подарков в своих запросах по программе «Новогоднее чудо», написав об этом в открытках Деду Морозу. Мы поняли, что это очень актуально. Пусть у детского центра тоже будет такая колонка, которой, я думаю, уже многие ребята умеют пользоваться».

Также, благодаря поддержке губернатора, в центре социальной помощи введены новые программы для детей: робототехника и 3Д моделирование.

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