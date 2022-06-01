В День защиты детей студенты МАГУ провели большой праздник для юных северян

Все мы родом из детства. Из того времени, когда верили в чудеса и беззаветное счастье. Сохранить дольше это чувство решили студенты МАГУ и пригласили в гости ребят из общественных организаций «Дети-ангелы» и «Парус доверия».

Студенты пригласили детей с ограниченными возможностями в гости и показали им весёлый концерт.

Все мы родом из детства. Из того времени, когда верили в чудеса и беззаветное счастье. Сохранить дольше это чувство решили студенты МАГУ и пригласили в гости ребят из общественных организаций «Дети-ангелы» и «Парус доверия».

Любовь Лычкина, проректор по молодёжной политике МАГУ: «1 июня – это особенный день. Не только для особенных детей, но для обычных детей. Это праздник и для родителей. Поэтому мы сегодня встретились здесь, чтобы провести интересно время на солнышке, на хорошей погоде».

Елена Голишникова, доцент кафедры психологии и коррекционной педагогики МАГУ: «Эти дети особенные. Мы хотим, чтобы их детство было такое же, как и у всех. Чтобы они могли веселиться, танцевать, играть. Это уникальная возможность посетить такое масштабное мероприятие».

Дети с ограниченными возможностями здоровья всегда с особой благодарностью относятся к таким праздникам. Для них пели талантливые артисты из «Клюп студии». С ними водили хороводы, рисовали картины. Детям загадывали загадки и дарили позитивное настроение.

Мария Николаева, пресс-секретарь АНО поддержки детей с аутизмом «Парус доверия»: «Для детей это очень важное мероприятие. Оно воплощает их желание общаться, дружить, знакомиться. Именно здесь мы общаемся с детьми не только с различными заболеваниями, но и с обычными, которые приходят, как поддержка для наших детей».

Организаторы отмечают, что праздник уже стал доброй традицией.