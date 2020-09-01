Мурманчанам обещают устроить тёплую пятницу в домахВ Минпросвещения РФ не будут требовать от школьных учителей делать прививку от коронавируса
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)01.09.20 19:30

В День знаний на Таймыре офицеры Северного флота провели уроки мужества

В День знаний офицеры Северного флота провели уроки мужества в школах Дудинки и Норильска. Также в Дудинке открыли морской класс Северного флота.

В День знаний, офицеры Северного флота, прибывшие на Таймыр побывали на школьной  линейке в школе № 3 города Дудинки.

Олег Голубев, вице-адмирал, заместитель командующего Северным флотом: «Сегодня у вас знаменательная дата, вы начинаете поход за знаниями успехов. Желаю  вам удачи».

Подарком для ребят стало торжественное открытие в образовательном учреждении морского класса Северного флота. Новоиспечённые юнармейцы-таймырцы, которые накануне приняли присягу,  будут  постигать основы морского дела.  Хоть оно и непростое, требует мужества и немалых знаний, но с внимательными педагогами им будет всё по плечу. Ребята со своей стороны пообещали беречь добрые традиции.

Кто знает, возможно, именно среди этих ребят  находятся будущие флотские  матросы, капитаны или же инженеры  судостроительных заводов.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Без увеличения роли государства в процессе производства судового оборудования не обойтись – эксперт
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«ВОЙНА В ЗАПОЛЯРЬЕ»: «Оленья армия» - «Арктик-ТВ» начинает трансляцию фильмов нового проектаДУМА. ПОВЕСТКА - КОРОНАВИРУС75-летию Великой Победы. Память поколений передают депутаты Мурманской областной Думы
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВ Мурманском горкоме КПРФ избрали секретарей
-Слово не воробей... (16+)Любая власть – это служение
-Ходят слухи… (18+)Снега много, но коронавирус может сорвать «Лыжню дружбы»
-

Последние комментарии

Д.О. Вернер
30.08.20 10:36
Ой, а чем заменим уголь?
Комментарий к новости:Угольная отрасль РФ столкнётся с самым серьёзным кризисом за последние 20 лет - эксперты
Д.О. Вернер
27.08.20 16:52
Наш Край особый! У нас даже партизанский отряд назывался "СОВЕТСКИЙ МУРМАН"... https://nevnov.ru/region/Murmansk/601987-partizanskii-otryad-sovetskii-murman-byl-rasformirovan-rovno-74-goda-nazad
Комментарий к новости:ВОЙНА В ЗАПОЛЯРЬЕ. Серия 3-я: «Неизвестный бой»
Артём
26.08.20 23:12
Я тоже прохожу службу в ОРО и КПО- это одна из «спокойных служб». Социалка и режим работы - основные достоинства этого подразделения
Комментарий к новости:Приглашают на службу в полицию
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
311234567891011121314151617181920212223242526272829301234
-Скоро в эфире03:30Новости. Информационная программа (12+)04:00«Медицинские инновации». Научно-популярная программа (12+)04:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)На АЗС Мурманской области цены на бензин держаться без изменений-PRO Валюту (16+)Курс евро вырос почти на 33 копейки, доллар снизился почти на 22 копейки-PRO Энергетику (18+)Выработка электроэнергии на Кольской АЭС в августе выросла более чем на 200 млн кВтч-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 2 сентября-PRO Нефть и газ (18+)Открытие пункта пропуска для перевалки «НОВАТЭКом» СПГ под Мурманском подкрепили приказом-PRO Законы (18+)Периоды работы в медицинских организациях при работе с пациентами с COVID-19 будут рассчитываться как «день за два»
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
-Нам интересно Ваше мнение
12.08.20: Первая в мире вакцина от коронавируса уже зарегистрирована в России. Как вы считаете, когда будут сняты все ограничения, введённые в период пандемии?Проголосовало: 670 человек
© 2009 - 2020
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика