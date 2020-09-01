В День знаний на Таймыре офицеры Северного флота провели уроки мужества

В День знаний офицеры Северного флота провели уроки мужества в школах Дудинки и Норильска. Также в Дудинке открыли морской класс Северного флота.

В День знаний, офицеры Северного флота, прибывшие на Таймыр побывали на школьной линейке в школе № 3 города Дудинки.

Олег Голубев, вице-адмирал, заместитель командующего Северным флотом: «Сегодня у вас знаменательная дата, вы начинаете поход за знаниями успехов. Желаю вам удачи».

Подарком для ребят стало торжественное открытие в образовательном учреждении морского класса Северного флота. Новоиспечённые юнармейцы-таймырцы, которые накануне приняли присягу, будут постигать основы морского дела. Хоть оно и непростое, требует мужества и немалых знаний, но с внимательными педагогами им будет всё по плечу. Ребята со своей стороны пообещали беречь добрые традиции.

Кто знает, возможно, именно среди этих ребят находятся будущие флотские матросы, капитаны или же инженеры судостроительных заводов.