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День за днём с «Арктик-ТВ»30.08.17 19:30

В День знаний в центр Мурманска лучше не ездить

Вниманию автомобилистов. 1 сентября в Мурманске  будет ограничено движение автотранспорта.

В связи с проведением праздника, посвященного Дню знаний, запрещено движение и парковка транспортных средств  по улице Ленинградской - с 0 до 18 часов и с 12 до 18 часов - от проспекта Ленина  до улицы Комминтерна. Исключение составляют только автомобили, имеющие спецпропуска. 

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