В депутаты я пойду, пусть меня научат!

Стать депутатом в 20 лет - реальность. В столице Заполярья начал работу кадровый проект «ПолитСтартап». Его участники – юноши и девушки в возрасте от 18 до 35 лет познакомятся с ведущими политиками, пройдут обучение и поборются за возможность стать депутатом городского Совета.

Председатель общественной организации «Молодёжь Заполярья» Ольга Вишневская за несколько лет работы воплотила в жизнь много социальных проектов. Теперь Оля хочет попробовать себя в политике, она серьёзно интересуется: можно ли стать депутатом в 20 лет. Алексей Веллер отвечает, что можно, главное, понять, чем ты можешь быть полезен людям.

«Мне хочется, чтобы больше молодёжи, можно сказать таким молодёжным сленгом, вписалось в этот проект. Если молодёжь будет во власти, у власти будет больше доверия к нам, а у нас будет больше доверия к ним. Не будет каких-то разногласий», - считает Ольга Вишневская, председатель общественной организации «Молодёжь Заполярья».

Участникам проекта «ПолитСтартап» расскажут, как вести агитационную кампанию, как выступать на дебатах, общаться с избирателями, представлять партию во время борьбы за депутатский мандат и о многом другом. Желающих попробовать себя в политической сфере в Мурманске много. В Доме детского творчества имени Анатолия Бредова состоялась первая встреча активистов с политиками.

«Вдумайтесь, в Мурманской областной Думе 32 депутата, которые представляют 700 с лишним тысяч человек населения Мурманской области, - нацеливает молодёжь Алексей Веллер, депутат Государственной Думы Российской Федерации. - Если человек в 35 лет становится одним из представителей очень большого коллектива, обладает большими возможностями повлиять на жизнь, обладает большими полномочиями, это на самом деле очень здорово!».

После обучения ребятам предстоит процедура предварительного голосования и те, кто пройдут этот этап, будут допущены к выборам в городской Совет и смогут стать депутатами шестого созыва. Но наставники советуют, чтобы стать полезным людям, нужно накопить знания.

«Есть такой термин «жизненный опыт». Его необходимо накопить: поработать в молодёжных общественных организациях, поработать в молодёжном Совете депутатов, попробовать свои силы в городском Совете на муниципальном уровне, понятно, что двери открыты до уровня Президента Российском Федерации», - раскрывает политические перспективы Андрей Сысоев, глава администрации города Мурманска.

Опытные политики отмечают, чтобы стать народным избранником и хорошо справляться со своими обязанностями, нужно быть ответственным, терпеливым и понимающим, хорошо знать своё дело и иметь обширные теоретические знания.

Участники проекта пройдут онлайн-обучение по специальным модулям, кроме этого во время избирательных кампаний их будут сопровождать опытные наставники.

Будущие депутаты также смогли осмотреть городскую фотовыставку, которая состоит из двух частей. Первая - «Вместе сделали!» рассказывает о достижениях, а вторая часть экспозиции «Вместе сделаем» - иллюстрирует планы работы по развитию и благоустройству.