В 2018 году в Мурманской области снизилось количество выявленных поддельных банкнотСледственный комитет РФ открыл «горячую линию» для жалоб о давлении на бизнес
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)26.02.19 19:30

В депутаты я пойду, пусть меня научат!

Стать депутатом в 20 лет - реальность. В столице Заполярья начал работу кадровый проект «ПолитСтартап». Его участники – юноши и девушки в возрасте от 18 до 35 лет познакомятся с ведущими политиками, пройдут обучение и поборются за возможность стать депутатом городского Совета.

Председатель общественной организации «Молодёжь Заполярья» Ольга Вишневская за несколько лет работы воплотила в жизнь много социальных проектов. Теперь Оля хочет попробовать себя в политике, она серьёзно интересуется: можно ли стать депутатом в 20 лет. Алексей Веллер отвечает, что можно, главное, понять, чем ты можешь быть полезен людям.

«Мне хочется, чтобы больше молодёжи, можно сказать таким молодёжным сленгом, вписалось в этот проект. Если молодёжь будет во власти, у власти будет больше доверия к нам, а  у нас будет больше доверия к ним. Не будет каких-то разногласий», - считает Ольга Вишневская, председатель общественной организации «Молодёжь Заполярья».

Участникам проекта «ПолитСтартап» расскажут, как вести агитационную кампанию, как выступать на дебатах, общаться с избирателями, представлять партию во время борьбы за депутатский мандат и о многом другом. Желающих попробовать себя в политической сфере в Мурманске много. В Доме детского творчества имени Анатолия Бредова состоялась первая встреча активистов с политиками.

«Вдумайтесь, в Мурманской областной Думе 32 депутата, которые  представляют 700 с лишним тысяч человек населения Мурманской области, - нацеливает молодёжь Алексей Веллер, депутат Государственной Думы Российской Федерации. -  Если человек в 35 лет становится одним из представителей очень большого коллектива, обладает большими возможностями повлиять на жизнь, обладает большими полномочиями, это на самом деле очень здорово!».

После обучения ребятам предстоит процедура предварительного голосования и те, кто пройдут этот этап, будут допущены к выборам в городской Совет и смогут стать депутатами шестого созыва. Но наставники советуют, чтобы стать полезным людям, нужно накопить знания.

«Есть такой термин «жизненный опыт». Его необходимо накопить: поработать в молодёжных общественных организациях, поработать в молодёжном Совете депутатов, попробовать свои силы в городском Совете на муниципальном уровне, понятно, что двери открыты до уровня Президента Российском Федерации», - раскрывает политические перспективы Андрей Сысоев, глава администрации города Мурманска.

Опытные политики отмечают,  чтобы стать народным избранником и хорошо справляться со своими обязанностями,  нужно быть ответственным, терпеливым и понимающим, хорошо знать своё дело и иметь обширные теоретические знания.

Участники проекта  пройдут онлайн-обучение по специальным модулям, кроме этого во время избирательных кампаний их будут сопровождать опытные наставники.

Будущие депутаты также смогли осмотреть городскую фотовыставку, которая состоит из двух частей. Первая - «Вместе сделали!» рассказывает о достижениях, а вторая часть экспозиции «Вместе сделаем» - иллюстрирует планы работы по развитию и благоустройству.

 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-АналитикаТакими гордится страна, или Заслуги перед Отечеством чаще отмечают у звонкоголосых, чем у офицеров
-ФоторепортажМурманск – Североморск: состоялся парад ретроавтомобилей в честь Дня ВМФ и 285-й годовщины Северного флотаВо флотской столице грандиозно отметили День защитника ОтечестваГотовимся к параду, посвящённому 100-летию РККА
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«В начале был порт». Документальный фильм (6+)«ArcticWave» - ступень в будущееЗаповедный народ
-Политбарометр
ПодробнееПартия власти проведёт единый день предварительного голосования
-Слово не воробей...Я к выборам готова
-Ходят слухи…Юрий Трутнев может оставить арктические регионы
-

Последние комментарии

Виктор
25.02.19 07:22
Специально перед камерами почистили.Я на этой улиц чуть бампер не оставил.Только на тракторах можно ездить.
Комментарий к новости:Коммунальные страдания, или Нечего на снег пенять, коли работать не хочешь!
Василий
25.02.19 07:21
С пенсионным возрастом для мужчин наши законодатели и президент точно что-то намудрили. Даже если оценивать сообщения о смерти российских знаменитостей, о которых любят сообщать журналисты, и то видн
Комментарий к новости:В Москве - послание Федеральному Собранию, а в Самаре - гроб с покойником
Vjhtvfy
24.02.19 13:10
Многие жители нашей страны ещё во времена СССР оскомину набили от пустой болтовни генсеков и чиновников всех рангов. Поэтому к посланию и отношение соответствующее: пусть говорят - ветер дует, а пар
Комментарий к новости:В Москве - послание Федеральному Собранию, а в Самаре - гроб с покойником
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2829303112345678910111213141516171819202122232425262728123
-Скоро в эфире23:00«Рамки закона». Тематическая программа (12+)23:30«Знаки 2.0». Развлекательная программа (12+)03:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO ДеньгиРозничные цены на рыбу стабилизировались-PRO ВалютуКурс доллара вырос на 36 копеек, евро - на 40 копеек-PRO ЭнергетикуНовый законопроект должен защитить людей от необоснованного повышения тарифов на электроэнергию-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 27 февраля-PRO Нефть и газПодарок судьбы, или Себестоимость добычи нефти в России составляет 25 долларов за баррель-PRO ЗаконыДепутаты Госдумы хотят оградить россиян от журналистских выдумок
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Нам интересно Ваше мнение
26.02.19: Депутат Законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров предложил вернуть в российские силовые структуры обращение «господин». Своё предложение он направил премьер-министру Дмитрию Медведеву. А как Вы относитесь к этой инициативе?Проголосовало: 59 человек
© 2009 - 2019
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика