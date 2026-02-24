В десятый раз в Мурманске состоялся открытый турнир по шахматам «Полярный гамбит»

В этом году он объединил порядка 80 спортсменов. «Полярный Гамбит» является одним из ведущих и ожидаемых турниров Мурманской области. Соревнования объединили шахматистов разных возрастов и уровней подготовки из различных регионов России.

Андраник Мусатян, президент Федерации шахмат Мурманской области: «Это очень хорошо, что такие турниры проводятся у нас. В них участвуют и взрослые, и дети - дети обучаются, взрослые развиваются, все занимаются полезным и интересным делом».

Уровень турнира серьёзный. Начинающие шахматисты имели возможность проявить себя в игровой схватке со спортсменами высшего уровня. Программа включала два формата.

В первый день участники показали навыки в блиц-игре.

Людмила Калиновская, линейный судья турнира «Полярный гамбит»: «Блиц более зрелищный, потому что здесь эмоции зашкаливают, очень жаркая борьба предстоит, а времени не хватает, нервы на пределе. Это очень тяжело, когда играешь редко, думаю, будет очень интересно наблюдать».

На протяжении следующих двух дней участники состязались в рапиде – быстрых шахматах. Несмотря на название, времени игрокам давалось больше, чем в блице – каждому по 10 минут.

К турниру спортсмены готовились основательно, уделяли подготовке по несколько часов в день.

Валерий Переверзев, участник турнира «Полярный гамбит»: «В шахматах нужно уделять внимание дисциплине, самоконтролю, подготовке. Заниматься нужно регулярно, учитывая конкуренцию, заниматься нужно много».

Немалую часть участников составили шахматисты с многолетней спортивной историей. Валерия Ивина из Мончегорска приняла участие в турнире вместе со своим учеником. За 20 лет в играх девушка показала немало достижений, теперь её ожидания направлены на подопечных. В турнире результат Валерии стал лучшим среди женщин.

Валерия Ивина, участница турнира «Полярный гамбит»: «Я и сама периодически играю в турнирах, но главное, сейчас выступление моего ученика, меня интересуют больше его результаты, чем свои».

Почетными гостями турнира стали гроссмейстеры мирового уровня и заслуженные мастера спорта Сергей Иванов из Санкт-Петербурга и уроженка Мурманска Валентина Гунина. Возвращение в родной заполярный город и участие в соревнованиях погрузили титулованную спортсменку в тёплые воспоминания из детства.

Валентина Гунина, гроссмейстер, заслуженный мастер спорта России по шахматам: «Я каждый раз вспоминаю себя маленькой, как будто мне пять лет, в шесть лет я уже здесь заняла первый разряд. Я до сих пор думаю, как будто я маленькая девочка, которая вот здесь начинала играть, аж слезы выступают. Естественно, когда ты выигрываешь такие крупные соревнования, то это очень почётно».

Общий призовой фонд составил 500 тысяч рублей и был распределён между дисциплинами блиц и рапид, а также между 30 призовыми местами.

Светлана Наумова, министр спорта Мурманской области: «Особую значимость нам придаёт приезд нашей землячки Валентины Гуниной. Для нас большая честь, что она не забывает свою малую Родину, а для спортсменов это знаковое событие - поучаствовать в турнире, где есть такие именитые спортсмены».

23 февраля состоялась торжественная церемония награждения победителей и призёров. Первые места заняли Артём Зубрицкий в блице и Кирилл Козионов в рапиде.

Артём Зубрицкий, победитель турнира «Полярный гамбит» в блице: «Побеждать всегда приятно, особенно делать это в родных стенах, хотя я давно уже переехал. С момента возникновения турнира я каждый год сюда приезжаю, каждый год меня заставляют выкладываться на максимум».

Кирилл Козионов, победитель турнира «Полярный гамбит» в рапиде: «Я тут уже второй раз играю, вижу, что многие соперники усиливаются. Организация шикарная, место игры замечательное. Цивильно, чисто, приятно играть, очень мало было отвлекающих факторов».

Турнир «Полярный гамбит» остаётся важным событием в спортивной жизни региона. Ежегодно он объединяет профессионалов и любителей шахмат, сохраняя память о выдающихся наставниках и развивая шахматное движение в Мурманской области.