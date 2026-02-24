ЗАСТРОЙЩИКИ В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ: ПОЛНЫЙ СПИСОК И ОБЗОР КРУПНЫХ КОМПАНИЙТоржественное мероприятие в честь Полярной Олимпиады пройдёт 1 марта в Мурманске
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)24.02.26 19:30

В десятый раз в Мурманске состоялся открытый турнир по шахматам «Полярный гамбит»

В этом году он объединил порядка 80 спортсменов. «Полярный Гамбит» является одним из ведущих и ожидаемых турниров Мурманской области. Соревнования объединили шахматистов разных возрастов и уровней подготовки из различных регионов России.

Андраник Мусатян, президент Федерации шахмат Мурманской области: «Это очень хорошо, что такие турниры проводятся у нас. В них участвуют и взрослые, и дети - дети обучаются, взрослые развиваются, все занимаются полезным и интересным делом».

Уровень турнира серьёзный. Начинающие шахматисты имели возможность проявить себя в игровой схватке со спортсменами высшего уровня. Программа включала два формата.

В первый день участники показали навыки в блиц-игре.

Людмила Калиновская, линейный судья турнира «Полярный гамбит»: «Блиц более зрелищный, потому что здесь эмоции зашкаливают, очень жаркая борьба предстоит, а времени не хватает, нервы на пределе. Это очень тяжело, когда играешь редко, думаю, будет очень интересно наблюдать».

На протяжении следующих двух дней участники состязались в рапиде – быстрых шахматах. Несмотря на название, времени игрокам давалось больше, чем в блице – каждому по 10 минут.

К турниру спортсмены готовились основательно, уделяли подготовке по несколько часов в день.

Валерий Переверзев, участник турнира «Полярный гамбит»: «В шахматах нужно уделять внимание дисциплине, самоконтролю, подготовке. Заниматься нужно регулярно, учитывая конкуренцию, заниматься нужно много».

Немалую часть участников составили шахматисты с многолетней спортивной историей. Валерия Ивина из Мончегорска приняла участие в турнире вместе со своим учеником. За 20 лет в играх девушка показала немало достижений, теперь её ожидания направлены на подопечных. В турнире результат Валерии стал лучшим среди женщин.

Валерия Ивина, участница турнира «Полярный гамбит»: «Я и сама периодически играю в турнирах, но главное, сейчас выступление моего ученика, меня интересуют больше его результаты, чем свои».

Почетными гостями турнира стали гроссмейстеры мирового уровня и заслуженные мастера спорта Сергей Иванов из Санкт-Петербурга и уроженка Мурманска Валентина Гунина. Возвращение в родной заполярный город и участие в соревнованиях погрузили титулованную спортсменку в тёплые воспоминания из детства.

Валентина Гунина, гроссмейстер, заслуженный мастер спорта России по шахматам: «Я каждый раз вспоминаю себя маленькой, как будто мне пять лет, в шесть лет я уже здесь заняла первый разряд. Я до сих пор думаю, как будто я маленькая девочка, которая вот здесь начинала играть, аж слезы выступают. Естественно, когда ты выигрываешь такие крупные соревнования, то это очень почётно».

Общий призовой фонд составил 500 тысяч рублей и был распределён между дисциплинами блиц и рапид, а также между 30 призовыми местами.

Светлана Наумова, министр спорта Мурманской области: «Особую значимость нам придаёт приезд нашей землячки Валентины Гуниной. Для нас большая честь, что она не забывает свою малую Родину, а для спортсменов это знаковое событие - поучаствовать в турнире, где есть такие именитые спортсмены».

23 февраля состоялась торжественная церемония награждения победителей и призёров. Первые места заняли Артём Зубрицкий в блице и Кирилл Козионов в рапиде.

Артём Зубрицкий, победитель турнира «Полярный гамбит» в блице: «Побеждать всегда приятно, особенно делать это в родных стенах, хотя я давно уже переехал. С момента возникновения турнира я каждый год сюда приезжаю, каждый год меня заставляют выкладываться на максимум».

Кирилл Козионов, победитель турнира «Полярный гамбит» в рапиде: «Я тут уже второй раз играю, вижу, что многие соперники усиливаются. Организация шикарная, место игры замечательное. Цивильно, чисто, приятно играть, очень мало было отвлекающих факторов».

Турнир «Полярный гамбит» остаётся важным событием в спортивной жизни региона. Ежегодно он объединяет профессионалов и любителей шахмат, сохраняя память о выдающихся наставниках и развивая шахматное движение в Мурманской области.

 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Треть жителей Мурманской области, которые используют ИИ в работе, делают это ежедневно
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ НА 2026 ГОД И ПЛАНОВЫЙ 2-ЛЕТНИЙ ПЕРИОД ПРОШЁЛ ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕМурманская областная Дума: ДЕНЬ СУДОРЕМОНТНИКА - НОВОМУ ПРАЗДНИКУ БЫТЬ!БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Не вступайте в диалог с мошенниками, не сообщайте личные сведения
-

Последние комментарии

Алла
20.02.26 19:34
Общие фразы....конкретно что измениться ? Репертуар облтеатра изменится, появятся новые пьесы российских драматургов ??? Какие темы ??? Филармония для кого ??? Елена Крынжина и дети ???? Через
Комментарий к новости:Писатели и театральные деятели Заполярья объединились для совместных проектов
Бурак (Смирнова) Ю. Г., экс-заместитель директора по ВР МБОУ "Кадетская школа города Мурманска".
17.02.26 13:30
Приветствую всех коллег по работе и общей борьбе с доминированием Запада и западных ценностей! Выражу свою мнение и мнение всего коллектива МБОУ Молочненской СОШ. Про мнение коллектива МБОУ КШМ не з
Комментарий к новости:Силовики нагрянули на вечеринку с прозападным душком
51DanilA
16.02.26 08:55
Противоречивая ситуация: одни любят отдыхать и экстрим, а другим приходиться пахать в выходные дни. Кому Чибис сегодня благодарность объявит за героические усилия, когда нет простейших правил организ
Комментарий к новости:Путешествия не бывают без приключений, или Туристы оказались заложниками ненастья в Териберке
-Правовая консультация (18+)Юрист «SuperJob» рассказал, что нужно учесть при оформлении самозанятости
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
262728293031123456789101112131415161718192021222324252627281
-Скоро в эфире22:55«Рамки закона». Тематическая программа (12+)23:20«Унесенные ветром». Художественный фильм, 1 серия (16+)01:10«Международные новости». Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Подготовка к государственным экзаменам с помощью репетиторов остаётся главной целью для 37% жителей России-PRO Валюту (16+)Курс евро вырос почти на 30 копеек, доллар теряет почти 12 копеек-PRO Энергетику (18+)Эксперты ВАО АЭС подтвердили высокий уровень производственной деятельности Кольской АЭС-PRO ЖКХ (18+)Мурманчане выражают недовольство состоянием контейнерных площадок около МКД-PRO Нефть и газ (18+)День работника нефтяной и газовой промышленности 2025: тренды и динамика-PRO Законы (18+)Законы, вступающие в силу в феврале
-

Наш регион-51

© 2009 - 2026
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»