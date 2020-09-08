В детских садах Александровска появляются новые яркие веранды

Новые и яркие конструкции послужат дошколятам не только укрытием от непогоды, но и местом проведения спортивных мероприятий. Почему некоторые учреждения получили беседки только в этом году, расскажут наши коллеги из большого ЗАТО.

Семья Михайловых только вернулась из отпуска, сейчас ждёт заключения педиатра, чтобы отдать ребёнка в детский сад. Но малышка не удержалась и привела маму на площадку к своим одногруппникам. Девочка пришла в восторг от обновок – веранды так и манят детей своим красочным видом.

Татьяна Михайлова, северянка: «Ребёнку очень нравится здесь. Вчера увидела она их первый раз. Мы с отпуска вернулись. И тянуло её, очень хотелось ей на территорию сада».

Ещё в прошлом году во время визита в большое ЗАТО губернатора Андрея Чибиса он обратил внимание на отсутствие веранд на территориях детских садов. Таким образом, уже с декабря вопросом об обеспечении муниципальных дошкольных учреждений крытыми террасами начали заниматься плотно, а летом на территории садиков стали появляться яркие беседки, которые радуют и детей, и педагогов.

Ирина Перелёшина, инструктор по физической культуре МБОУДО №7, г. Снежногорск: «Здесь можно собрать детей, побеседовать с ними, поговорить, спрятаться от непогоды, поиграть в подвижные игры, сделать зарядку. Я считаю, что хорошо, что они вновь у нас появились, ещё и в таком исполнении. Хватает места для всех».

Веранды на территории сада были, построены ещё в 80-х годах прошлого века, но все 12 конструкций из кирпича и шифера благополучно пришли в полную негодность. Сейчас о постройках напоминает лишь фундамент, на котором стоят новые беседки. За их целостность теперь переживает весь педагогический состав. И неспроста. Не успели новые сооружения установить, как уже нашлись желающие оставить на стенах автограф с нецензурными выражениями и гору окурков…

Юных вандалов не остановило даже то, что вход на территорию сада ограничен высоким забором и увесистыми замками.

Ольга Полищук, заведующий МБОУДО № 7, г . Снежногорск: «В течение двух лет мы убирали старые элементы, которые были в 80-е годы установлены. Их нужно было достать, разрезать и вывезти».

Всего седьмому саду удалось восстановить 6 веранд – в каждой свои прогулки может проводить по 2 группы. Беседкам даже дали названия и наполнили полезными для общего развития ребёнка игрушками: здесь есть счёты, кубики для составления слов, ящики для инвентаря, скамейки. При правильной эксплуатации веранды должны прослужить долгие годы.