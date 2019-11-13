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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)13.11.19 19:30

В детских садах Мурманска готовятся к полярной ночи

Для малышей проводится комплекс мер, укрепляющих их здоровье. Одна из процедур – витаминизация - ежедневный приём рыбного жира.

Каждый день на завтрак, обед и ужин юные мурманчане принимают капсулы с рыбным жиром. Они бывают разных фруктовых вкусов и очень нравятся детям. Рыбный жир - хорошее дополнение к сбалансированному рациону питания малышей, считают воспитатели. 

«Процедура проводится под строгим наблюдением медицинских работников и воспитателей, - рассказывает Ирина Матвеева, заведующая детским садом № 46(г. Мурманск). - Они наблюдают за состоянием  здоровья детей, ведут медицинские карты, получают письменное согласие родителей и при отсутствии противопоказаний дают детям рыбий жир».

Полиненасыщенные жирные кислоты омега-3 рекомендованы для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, способствуют снижению холестерина в крови, нормализуют артериальное давление и обмен веществ. Защищают организм от простуды, гриппа, диабета, глазных и кожных болезней.

Помимо витаминизации, в детских садах Мурманска проводится ряд мероприятий по укреплению иммунитета малышей. Например, ежедневно проводятся утренние зарядки, занятия гимнастикой и дыхательные упражнения.

«У детей продлевается сон на 15 минут. Ориентируясь на погоду, мы удлиняем прогулки и постоянно проветриваем помещения», - рассказывает Татьяна Цытович, воспитатель средней группы «Радуга» детского сада № 46 Мурманска.

Рыбный жир в детском саду дают детям в два периода года: когда мурманчане входят в полярную ночь и при выходе из неё.

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