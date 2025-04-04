В детских садах Мурманска проходит фестиваль «Волшебная страна конструирования»

Конкурс проводится в целях приобщения детей дошкольного возраста к занятию инженерно-техническим творчеством.

Попробовать себя в роли архитектора, учёного-исследователя и даже космонавта смогли воспитанники мурманского детского сада №46. Ребята принимают участие в фестивале «Волшебная страна конструирования». Свои проекты презентовали 7 команд: «Земляне», «Подводники», «Детство», «Легострой», «Патриот», «Строй» и «Арктические исследователи».

Ирина Матвеева, заведующая детским садом №46 г. Мурманска: «Главная задача - представить свой проект, рассказать о нём без помощи воспитателя. Что это, из каких деталей».

Команда «Подводники»: «Девиз наш: «Дружба и успех! Мы победим сегодня всех!». Наша команда представляет северный уголок России, город-герой Мурманск! Мурманск – крупнейший в мире город за Полярным кругом…Здесь можно увидеть северное сияние, которое переливается оттенками жёлтого, зелёного и красного цветов. «Мы любим и гордимся нашим городом-героем Мурманском!».

Юные изобретатели занимаются в детском саду робототехникой и смастерили макеты космических станций, батискафа, военной техники. Продумали конструкцию города будущего и автомобилей на экологическом топливе. Ребята даже построили из конструктора деревню у бабушки. Дошколята уверенно рассказали про свои изобретения, которые поражают точностью и мелкими деталями.

После малыши отправились на второй этап конкурса – игру «Умники и умницы». Испытание включало задания на внимание, логику и творческое воображение.

По итогам конкурса ребятам вручили дипломы и подарки. Команда-победитель продолжит участие в фестивале на общегородском этапе.