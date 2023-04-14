В детский сад №97 придёт модернизация

«Арктическая школа» - региональная программа по эффективной поддержке образовательных учреждений. С помощью неё с 2021 года в Мурманской области преобразовано 156 пространств, а в этом году добавятся ещё 26.

Одно из них посетил глава администрации города Мурманска Юрий Сердечкин.

Детский сад №97 ждёт модернизация. И всё благодаря победе в проекте «Арктическая школа». С помощью выигранного гранта учреждение сможет обновить групповые помещения, сделать их более современными, комфортными и безопасными.

Юрий Сердечкин, глава администрации города Мурманска: «В рамках «Арктической школы» здесь будет реализован новый подход для самых маленьких мурманчан. Это детишки, которым от 1,5 до 3 лет. Одна из трёх групп, которая есть в 97-ом садике, будет полностью преобразована. Конечно, речь идёт, в первую очередь, о визуальном преобразовании. Будет отремонтировано помещение, будет отремонтирована спальня, поменяно оборудование, чтобы ребятам было максимально комфортно находиться здесь».

Напомним, этот садик неоднократно побеждал в конкурсах различного уровня. Так, в прошлом году за счёт бюджетных средств была расширена студия легоконструирования и моделирования, приобретены материалы и оборудование для занятия робототехникой и программированием. В этом году в рамках «Арктической школы» победил проект «На севере – малыши!», который разрабатывали как взрослые, так и дети.

Галина Галыгина, заведующая детским садом № 97, г. Мурманска: «Дети рисовали пространство, какое они хотят видеть, что они хотят получить в результате победы в данном конкурсе. Родители вместе с нами оценивали, какие должны быть цветовые решения проектов».

Общественные и внутренние пространства за счёт региональной программы преобразуют ещё в 4 образовательных учреждениях Мурманска. Это детские сады №№118 и 125, а также гимназия №6 и школа №20. Все ремонтные работы должны завершить в августе.