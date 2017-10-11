В детский сад идём без крика и плача

Программы раннего развития детей во время бума рождаемости, который сейчас переживает Мурманск, становятся очень популярными. Бесплатные консультации и занятия для родителей проводят в 16 муниципальных садах. Как приучить ребёнка не бояться воспитателей и без крика и плача пойти в дошкольное учреждение, узнавали журналисты «Арктик-ТВ».

Очень самостоятельная и любопытная Полина, девочке в этом месяце исполнится годик. Она так и норовит убежать от мамы. Екатерина, мама малышки, на шалости уже третьего ребёнка в семье смотрит с титанической сдержанностью. Такой темперамент младшей дочки и желание познавать большой мир вокруг заслуга родителей, а помогают им в воспитании и развитии детишек центры игровой поддержки.

- После этих занятий мы начинаем с активное общение с другими детками, - рассказывает Екатерина Менакер, мама Полины. - Это помогает в развитии дочери, она говорить начинает рано. А, например, с тем же мячиком учат играть правильно и мы адаптируемся лучше.

Таких учреждений, где деткам помогают привыкнуть к детскому саду, чтобы расставаться с родителями без плача и криков, сейчас 16. Каждый из них помимо занятий, которые проходят минимум раз в неделю, оказывает бесплатные консультации по всем интересующим молодых мам вопросам.

- С детками работают психологи, воспитатели, инструкторы по физкультуре, - рассказывает Ольга Кожина, специалист комитета по образованию администрации города Мурманска. - Кроме центров игривой поддержки детей, в 15 центрах у нас оказывают консультативную помощь родителям. Родители, которые воспитывают детей дома ,могут оборотиться в определенный детски сад, где есть такая услуга.

Мурманск переживает подъём рождаемости, поэтому спрос на услугу вырос. К тому же многие мамы и папы понимают, что держать ребёнка только в стенах квартиры, прерываясь на небольшие прогулки и походы в поликлинику, не правильно и даже вредно. Игровые центры позволяют разнообразить досуг и максимально полезно провести свободное время.

- Я считаю, что такие центры способствуют развитию детей, - говорит Любовь Малыгина, депутат Совета депутатов города Мурманска. – Это общение, которое в любом возрасте необходимо для юных северян.

Заниматься в таких группах раннего развития можно с шести месяцев. Занятия проводятся один или два раза в неделю. Найти ближайший к дому сад, где работает программа, легко через образовательный Интернет-портал города или сайты дошкольных учреждений.