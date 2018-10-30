В детско-юношеской библиотеке провели брейн-ринг на английском языке, посвященный 80-летию Мурманской области

В Мурманской областной детско-юношеской библиотеке состоялся брейн-ринг для студентов колледжа им. Момота. Во время состязание команды проверили не только краеведческие знания, но и умение рассказать о своем крае на иностранном языке.

Далеко не каждый знает историю своего края так, чтобы о нем можно было легко рассказать даже на английском языке, но студентам из строительного колледжа такая задача по плечу. Они собрались в зале иностранной литературы детско-юношеской библиотеки, чтобы поучаствовать в увлекательном квизе, посвящённом 80-летию Мурманской области.

Три команды, разделившись по 6 человек, отвечают на вопросы, которые связаны как с историей Мурманской области, так и с малоизвестными фактами о нашем крае. Здесь и правда нужна тщательная подготовка и недюжинная эрудиция.

Перед строгим жюри студенты совсем не робеют и уверенно отвечают на вопросы викторины. Такие интеллектуальные игры помогают сохранить интерес к изучению языков и расширить кругозор молодых людей, чтобы они могли общаться с иностранными друзьями не только на обычные житейские темы, но и как можно больше поведать им увлекательных фактов о нашем суровом Заполярье.