В Детско-юношеской спортивной школе №17 прошло открытое первенство по настольному теннису

В спортивной школе разгорелась горячая борьба – за большими столами для настольного тенниса ожесточённо боролись несколько пар юных игроков. И это неудивительно, ведь на кону серьёзная награда.

Сергей Тян, директор Детско-юношеской спортивной школы №17 города Мурманска: «Проходит отбор в сборную команду города Мурманска, на первенство Мурманской области, которые пройдут в ноябре в Коле».

Прежде всего ребят в игре привлекает скорость и динамика. Вот, например, Маша не выпускает ракетку из рук вот уже 3 года. За это время она успела поучаствовать в нескольких соревнованиях, занимала первые и вторые места. По словам маленькой теннисистки, ни один из соперников не вызывал у неё ни страха, ни тревоги.

Мария Трунова, воспитанница ДЮСШ №17 города Мурманска: «С пацанами играть не страшно, потому что я у некоторых выигрываю».

По словам тренеров, настольный теннис отличается относительно низким порогом вхождения. Чтобы начать играть, новичку нужны только мяч, ракетка и стол, решающее значение имеют лишь реакция и техника. Такие условия позволяют на равных соревноваться самым разным людям.

Алик Гаджиев, президент Федерации настольного тенниса города Мурманска: «Этим видом спорта можно заниматься всем! Начиная от 7 лет. У нас был даже случай здесь, когда восьмидесятилетний игрок настольного тенниса обыграл сорокалетнего корреспондента с «ТВ-21».

Наставники возлагают на ребят большие надежды. Но кто способен воспитать и научить будущего победителя? Конечно же, только сами чемпионы. Например, Кристина Мошковская не так давно влилась в тренерский состав школы, но за её плечами немало опыта, полученного на различных соревнованиях.

Кристина Мошковская, тренер ДЮСШ №17 города Мурманска: «Я начала работать с сентября месяца. Один месяц только работаю. Пока у меня чемпионов нет, но мечтаю об этом, о чемпионе России».

Теперь остаётся лишь болеть за наших ребят, надеясь на то, что в будущем один из воспитанников семнадцатой спортивной школы Мурманска отправиться защищать честь Заполярья на общероссийском или даже международном уровне.