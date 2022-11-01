В детском саду №135 Мурманска вновь запахло вкусными обедами

Малыши с аппетитом едят супчик и рады вернуться в родные стены. А всё потому, что в учреждении завершили ремонт пищеблока. Длился он пять месяц. За это время произвели полную замену кафеля в холодном, горячем и овощном цехах.

Людмила Левченко, заместитель главы администрации города Мурманска: «Основное внимание было уделено системе вентиляции. Если вы обратили внимание, то здесь современная вентиляция, которую можно регулировать для пищеблока. А это действительно очень важно. Полностью поменялось санитарное состояние».

Проведён ремонт системы канализации с установкой современных сливных трапов. Например, овощи сначала поступают в цех обработки, где их очищают, после они идут в цех сырой продукции, а затем и в горячий. Также здесь заменили проводку и установили новые распределительные щиты.

Пока шли ремонтные работы малышей временно перевели в другие детские сады.

Елена Мельник, заведующая детским садом №135, г. Мурманск: «Мы выражаем благодарность детским садам №131, которые разместили практически всех наших детей согласно возрасту. Дети не были смешаны. Детскому саду №50, он чуть-чуть подальше, там тоже размещались наши дети. Многие родители согласны были и переждать, дождаться открытия нашего родного детского сада».

Стоимость ремонтных работ составила 2,5 млн рублей. Часть работ выполняли и сотрудники детского сада, например, установили центральные ворота с системой видеонаблюдения, произвели частичный ремонт буфетных, групповых и раздевальных комнат. На прогулочных площадках установлены малые архитектурные формы.