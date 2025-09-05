В первом полугодии 2025 года доля убыточных организаций в Мурманской области увеличилась7 сентября губернатор Андрей Чибис проведёт «прямую линию»
В детском саду №46 в рамках акции «Внимание! Дети!» прошёл праздник, посвящённый безопасности на дорогах

На какой сигнал светофора переходить дорогу и что такое «зебра», ответ знают не только водители, но и самые маленькие пешеходы. Знание правил дорожного движения продемонстрировали воспитанники детского сада №46 города Мурманска.

Воспитанники детского сада №46 Мурманска, несмотря на совсем юный возраст, уже могут похвастаться знанием правил дорожного движения на твёрдую пятёрку. Под чутким руководством педагогов ребята подготовились к празднику, посвященному безопасности на дорогах.

Ирина Матвеева, заведующая детским садом №46, депутат Совета депутатов города Мурманска, фракция партии «Единая Россия»: «Важно эту работу начинать с малых лет, с детского сада. Такие мероприятия проводятся во всем Заполярье совместно с сотрудниками Госавтоинспекции по правилам дорожного движения. Начинаем с детсада, продолжают в школе».

Малыши вместе со сказочными героями отправились в волшебную страну «Светофорию». Читали наизусть стихи, повторяли правила для пешеходов и с удовольствием участвовали в спортивных играх.

Басти Гусейнова, инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения отдела ГАИ УМВД России по г. Мурманску: «В рамках профилактической акции «Внимание! Дети!», сотрудники госавтоинспекции в усиленном режиме проводят профилактику… Сегодня посетили детский сад 46, ребята показали увлекательные номера, свои знания. Очень радует, что дети знают, как себя защитить на дороге».

Итогом праздника стало вручение диплома педагогическому составу детского сада за 2-е место в региональном этапе конкурса «Уголок безопасности дорожного движения».

 

