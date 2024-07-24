В детском саду №90 открылось новое игровое пространство «Северный островок детства»

Обновления в дошкольном учреждении Мурманска появились благодаря инициативному проекту граждан «На Севере – твой проект», который инициировал губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

На территории детского сада №90 появилась современная игровая площадка, позволяющая организовать безопасный и познавательный досуг детей на свежем воздухе. Её установили в рамках программы «На Севере – твой проект».

Юрий Сердечкин, глава администрации города Мурманска: «Базовая составляющая программы заключается в позиции и желании людей. Именно инициативные группы горожан дают свои предложения, после чего они попадают на портал «Наш Север», проходят рейтингование. И программы, проекты, которые набирают больше всего голосов, реализуются».

Постройка новой игровой площадки потребовала больших усилий из-за ряда причин, среди которых сложный скалистый ландшафт.

Максим Сахневич, руководитель Регионального исполкома Народного фронта в Мурманской области: «Здесь торчали бетонные плиты… Честно, я не верил, что это возможно сделать в такой короткий промежуток времени».

Любовь Лычкина, депутат Совета депутатов города Мурманска: «Жители, родители, детишки - все обрадуются этой новой площадке. Ведь на самом деле, если проанализировать детские площадки у детских садов, у дошкольных образовательных учреждений, то у многих не хватает веранд, песочницы в ненадлежащем виде. А здесь всё интерактивное, современное и соответствующее современным реалиям».

Работы на участке выполняли в два этапа. Сначала демонтировали старое бетонное покрытие, только потом занялись установкой веранд и интерактивных форм, где дети могут выполнять, например, гимнастические упражнения.

Галина Баланович, заведующая детским садом №90 г. Мурманска: «Мы очень довольны, очень довольны этой работой. Проект – губернаторская программа - великолепная. Проект вышел на 8 миллионов рублей, мы бы таких денег нигде бы смогли добыть».

Юрий Сердечкин, глава администрации города Мурманска: «У нас в текущем сезоне десять объектов. Семь – это образовательные учреждения и три - дворовых территории».

Программа «На Севере – твой проект» – уникальная возможность воплотить в жизнь идеи, направленные на благоустройство города. С инициативой на портале «Наш Север» может выступить любой житель Мурманска.