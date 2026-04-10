В детском саду юные мурманчане отправились в космическое путешествие

Верите ли вы, что можно отправиться в космос прямо из детского сада? Юные воспитанники 46-го дошкольного учреждения в жилом районе Росляково смогли покорить просторы вселенной, не выходя из здания.

Без потери гравитации и переживаний родителей малыши из детского сада №46 отправились в межгалактическое путешествие. В рамках Недели космоса в учреждении организовали большой тематический праздник.

На празднике малыши и их родители пусть ненадолго, но смогли почувствовать себя космонавтами. Дружной командой ребята строили ракету, собирали космический мусор, участвовали в межгалактической эстафете.

Ирина Матвеева, заведующая детским садом №46, депутат Совета депутатов города Мурманска, (партия «Единая Россия»): «Они учатся работать в команде».

В 46-ом детском саду всегда поддерживают подобные события и проводят для воспитанников увлекательные конкурсы и встречи. Именно так юные северяне могут развивать свой кругозор, получать новые знания и даже, возможно, определиться с выбором будущей профессии.