В детском саду юные мурманчане отправились в космическое путешествие
Без потери гравитации и переживаний родителей малыши из детского сада №46 отправились в межгалактическое путешествие. В рамках Недели космоса в учреждении организовали большой тематический праздник.
На празднике малыши и их родители пусть ненадолго, но смогли почувствовать себя космонавтами. Дружной командой ребята строили ракету, собирали космический мусор, участвовали в межгалактической эстафете.
Ирина Матвеева, заведующая детским садом №46, депутат Совета депутатов города Мурманска, (партия «Единая Россия»): «Они учатся работать в команде».
В 46-ом детском саду всегда поддерживают подобные события и проводят для воспитанников увлекательные конкурсы и встречи. Именно так юные северяне могут развивать свой кругозор, получать новые знания и даже, возможно, определиться с выбором будущей профессии.