В детском технопарке «Кванториум» в Мурманске стартовал межрегиональный биохакатон «БиоТехПрофи»

Он стал частью закрытия десятого юбилейного сезона фестиваля «Юные инженеры Арктики».

Проходит второй день испытаний биохакатона. Начинающие технологи погружены в исследования - разрабатывают простой способ проверки качества продуктов питания. По легенде, в регионе участились случаи фальсификации молока: его разбавляют водой, добавляют соду, крахмал и даже перекись водорода. Команды должны выявить такие примеси с помощью простых тестов.

Александа Чередниченко, участница биохакатона «БиоТехПрофи»: «У нас в пробирках были образцы сметаны, кефира и молока. Как мы выявили, сода присутствует».

Это уже третий биохакатон Александры. Дважды её команда становилась победителем. Поэтому задача, по словам девушки, несложная, но очень интересная.

Александа Чередниченко, участница биохакатона «БиоТехПрофи»: «Я с детства увлекаюсь химией. Хочу связать с этим жизнь».

На фестиваль приехали десять команд из Мурманска, Североморска, Мончегорска, Александровска и даже из Великого Новгорода.

Ульяна Березина, участница биохакатона «БиоТехПрофи»: «Биохакатон — это очень интересное мероприятие. У нас тоже проводился наш новгородский».

Действительно, знаний участники получают много. Помимо создания метода, его ещё нужно сравнить с классическими лабораторными пробами.

Наталья Икко, заведующая сектором детского технопарка «Кванториум»: «Они должны ещё верифицировать свои методики. Ребята вчера поработали с ГОСТами, сегодня целый день занят лабораторными исследованиями».

С этим и другими интересными заданиями ребята справляются на фестивале «Юные инженеры Арктики». За учебный год в нём приняли участие полторы тысячи детей из Мурманской области и ещё девяти регионов России - от Ярославля до Сахалина.

23 апреля команды защитят свои проекты и поучаствуют в мастер-классах. А на торжественной церемонии состоится награждение победителей фестиваля.