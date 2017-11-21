В детской городской больнице журналисты «Арктик-ТВ» провели мастер-класс для юных мурманчан

Что важно для ведущего? Есть ли цензура на современном ТВ? Во Всемирный день телевидения дружная команда «Арктик-ТВ» с мастер-классом отправилась в детскую городскую больницу Мурманска, чтобы встретится с теми, кто мечтает стать в будущем звёздами экрана.

Дарья Монастырева и Екатерина Новикова раскрыли ребятам секреты телевизионного мастерства. Для ведущего, самое главное, телегеничность, хорошее настроение, красивая улыбка, интеллект и дикция. Её-то и доводили до совершенства юные участники праздничного мастер-класса.

К девушкам из телередакции у ребят была масса вопросов. Самый первый: «Есть ли цензура на ТВ»?

- В какой-то мере, она есть везде, - отвечают телеведущие «Арктик-ТВ», - но настоящий журналист всегда найдёт возможность честно сказать о самом важном и не оставит зрителей с пустыми руками.

Будущим телевизионщикам команда «Арктик-ТВ» тоже оставила на память подарки.

- Для меня было сюрпризом, что вы нам подарили шарики и подарки, что вы нам рассказали о том, как вы делаете новости, сколько вы монтируете, сколько у вас человек работает, - делится своими впечатлениями от встречи Оля, будущий видеоблогер, как она призналась.

Необычный мастер-класс для маленьких пациентов телеканал провёл вместе с волонтерами фонда «Руки жизни», они скрашивают быт ребят, организовывая полезные встречи с представителями самых разных профессий.

- Наш фонд курирует больницу МДКБ, мы ходим к деткам, занимаемся с ними, приглашаем разные творческие коллективы, потому что деткам очень-очень трудно проходить лечение, - отмечает Антонина Плюснина, волонтёр фонда «Руки жизни».