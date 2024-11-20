В Детской художественной школе Мурманска в рамках социального проекта «Творчество вне возраста» прошёл мастер-класс по живописи

«Творчество вне возраста» - новый социальный проект, инициированный главой региона. Он предназначен для северян старшего поколения, любящих искусство и желающих им заниматься.

Каждую неделю Детская художественная школа организует для креативных пожилых мурманчан различные мастер-классы, в том числе и по живописи.

Людмила Левченко, директор Детской художественной школы города Мурманска: «Раз в неделю у нас проходят мастер-классы для людей старшего возраста. Тематика самая разнообразная. Сегодня, вы видели, как они работают с гуашью. В прошлый раз занятие у них было по керамике. Им читают лекции по истории искусства, живописи. Мастер-классы разные проходят».

На протяжении всего занятия царит особая атмосфера сотворчества и вдохновения. И в этом главная заслуга, безусловно, принадлежит Дарье Ничепоренко.

Дарья Ничепоренко, преподаватель Детской художественной школы города Мурманска: «Честно говоря, со старшей группой я работаю впервые. В основном я работала с детьми. Но всё равно мне пока всё очень нравится».

По мнению Дарьи Александровны, научиться рисовать можно в любом возрасте. Хотя, конечно, для этого необходимо приложить немало усилий.

Дарья Ничепоренко, преподаватель Детской художественной школы города Мурманска: «Прежде всего, это от желания зависит. Мне кажется, учиться можно в любом возрасте. Неважно, сколько вам: три года или 90 лет. Это всё от желания и душевной потребности учиться исходит. Главное, старания приложить».

Следует отметить, что в Детской художественной школе города Мурманска организуют немало самых разнообразных мастер-классов как для детей, подростков и их родителей, так и для представителей старшего поколения.

Татьяна Строева, участница социального проекта «Творчество вне возраста»: «Это шикарно! Это бесподобно! Столько любви от директора школы. Даже помогают, созваниваются с нами. Это такое внимание к пожилым людям. Это бесподобно».

Также в стенах Детской художественной школы сейчас проходит выставка картин, посвящённая покинутым, заброшенным деревням Кольского полуострова. На ней представлены живописные работы художников - преподавателей школы.