В Детской областной клинической больнице сменился главврач

Отныне возглавлять медучреждение будет Екатерина Сулима, до недавнего времени первый заместитель министра здравоохранения Мурманской области.

Поздравления с назначением разместили на официальной странице медучреждения в социальное сети.

Из открытых источников стало известно, что Екатерина Игоревна по образованию педиатр, врач аллерголог-иммунолог. После окончания Северного медицинского университета проходила интернатуру именно в Мурманской детской больнице, работала участковым педиатром в поликлинике в Апатитах.

Напомним, что после реорганизации Мурманская детская больница объединилась с поликлиниками, помимо стационара и инфекционного отделения в её состав так же входят центры здоровья, в том числе Реабилитационный центр для детей с патологией нервной системы в Апатитах.