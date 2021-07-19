В детской школе искусств №3 полным ходом идёт капитальный ремонт

В рамках национального проекта «Культура» уже завершили реконструкцию концертного зала, впереди ещё обновление фойе и санузлов учреждения. Глава администрации Евгений Никора проверил ход работ и остался доволен результатом.

Детская школа искусств №3 считается одной из старейших в столице Заполярья, открыли её в 1958 году и за это время учреждение окончили сотни талантливых ребят. Время идёт, стены образовательного учреждения стали требовать глобальной реконструкции. На помощь пришёл нацпроект «Культура», благодаря которому был не только выполнен ремонт концертного зала, но и закуплены новые музыкальные инструменты.

По словам сити-менеджера, замечаний к работе подрядчика у него нет.

Евгений Никора, глава администрации города Мурманска: «Третьего сентября школа на Торцева будет готова принимать детишек. Самое главное, что это удачный пример того, когда реализуется национальный проект и подрядчики, которые занимались этим залом, поставщики, которые поставляли оборудование в зал, никто нас не подвёл».

Настоящим подарком для школы стал виртуальный концертный зал, благодаря которому воспитанники и гости учреждения получат возможность побывать на лучших концертах страны, не покидая пределов Заполярья. Современная аудио- и видеотехника позволит транслировать выступления музыкантов как в прямом эфире, так и в записи.

В рамках реализации нацпроекта и муниципальных программ в детской школе также будет выполнен ремонт фойе на 1-ом этаже и реконструкция санузлов для создания безбарьерной среды для маломобильных групп населения.