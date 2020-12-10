В Детской театральной школе Мурманска начали подготовку к Новому году

В этот раз увидеть спектакли из зрительного зала не получится, но все желающие смогут это сделать онлайн.

Новогодние представления с замиранием сердца ждут все дети. Волшебный праздник – для них самый любимый. Весёлые, занимательные, а главное познавательные спектакли для юных северян разных возрастов традиционно готовит Детская театральная школа. Поменялось одно – посмотреть представления зрители смогут только онлайн. Но педагоги и руководство школы не унывают.

Светлана Асташенкова, директор Детской театральной школы: «Благодаря интернету мы сейчас получили громаднейшее количество зрителей – это, наверное, плюс. Мы научились работать на камеру. Это тоже плюс».

Конечно, на педагогов театральной школы свалилось много задач – надо и детей обучать, и над постановками работать. Наставники справляются с этим на «отлично», да ещё и в конкурсах участвовать успевают.

Андрей Сысоев, глава муниципального образования город Мурманск: «Понятно, что искусство не может существовать без зрителя, зрители – это коллектив, его сложно расставить на социальную дистанцию. Тем не менее, школа работает, дистанционно учит детей, участвует в различных конкурсах и соревнованиях. А по-другому сегодня нельзя».

А уровень у Детской театральной школы по-настоящему высокий. Это доказывают многочисленные победы в конкурсах и состязаниях всероссийского уровня. В этом году школу включили в электронный реестр «Доска почёта России».