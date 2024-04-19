В девятом микрорайоне флотской столицы запланировано капитально отремонтировать более 5 км теплотрасс

Коммунальная инфраструктура ЗАТО г. Североморск нуждается в срочном ремонте. Даже в день города в части домов флотской столицы не было горячей воды и тепла. Причина - сразу три порыва на сетях. К счастью, они произошли на тех участках, которые будут капитально отремонтированы уже в 2024 году.

Из-за утечки на головном стволе, питающем девятый микрорайон города, под отключение попали несколько десятков домов. Пока аварийные бригады ставили заплатки на проржавевшие от долго лежания в земле трубы, подрядчики не теряли времени зря и прокладывали новые стальные теплосети в районе улицы Полярной.

Алексей Садовников, главный инженер филиала АО «МЭС» «Североморская теплосеть»: «В данный момент мы находимся на месте проведения работ подрядной организацией, которая в рамках федеральной программы производит замену тепловых сетей и сетей ГВС по всей Полярной улице, где находятся девять МКД и городская гимназия. Здесь меняются сети полностью».

Несколько бригах, два крана, три трактора и спецтехника работали быстро и слаженно, так что уже вечером тепло в дома североморцев пошло по новым трубам.

Напомним, что в этом году в девятом микрорайоне запланировано капитально отремонтировать более 5 км теплотрасс. А всего в рамках программы реновации ЗАТО при поддержке правительства РФ в 2024-2025 годах планируется обновить чуть больше 8,5 км сетей теплоснабжения в Североморске.