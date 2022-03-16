Какие «пряники» обещают работодатели Мурманской области будущим работникамВ рамках Полярной Олимпиады на лёд выйдут любители рыбалки
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)16.03.22 19:30

В ДК имени С.М. Кирова открылась выставка работ Якова Яковлева

Молодой художник родом из Ловозера, посмотреть на его работы может каждый посетитель Дома культуры.

На экспозиции представлены далеко не все картины автора, большая их часть посвящена саамской культуре и быту. По словам художника, рисует он с детства, с самых малых лет увлекается саамскими историей и танцами. Сейчас молодой человек учится на дизайнера в МАГУ, однако, лично посетить выставку у него не получилось.

Свои работы он выполняет на графическом планшете, воплощая на цифровых холстах образы из саамских сказок, легенд и песен. Цветовая палитра рисунков преимущественно «зимняя», в композиции доминируют белые и лиловые тона, довольно часто встречающиеся в природе Заполярья.

Екатерина Крюкова, заместитель директора Дворца культуры и творчества имени С.М. Кирова: «Именно саамская культура даёт вдохновение молодому человеку. И данное творчество где-то сродни, знаете, такой переход – народное творчество и современное искусство. Потому что именно современными средствами он показывает молодым ребятам, старшему поколению то, как он видит свою культуру, в которой он живёт каждый лень».

Первыми зрителями картин ловозерского художника стали участники воркшопа «Волонтёры культуры». А поскольку одно из направлений добровольческой активности – это этноволонтёрство, то ребятам наверняка пойдёт на пользу такой опыт.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Мужчины и женщины на рынке труда Мурманской области: топ-10 ярких отличий
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманский морской торговый порт: НОВЫЕ ДОСТИЖЕНИЯМурманская областная Дума: БЮДЖЕТ НА 2022 ГОД БУДЕТ НАПРАВЛЕН НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ И ФИНАНСОВОЙ СТАБИЛЬНОСТИ, А ТАКЖЕ НА РАЗВИТИЕ РЕГИОНАМурманская областная Дума: НА СТРАЖЕ ИНТЕРЕСОВ ЗАТО
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВ Совете депутатов города Мурманска исключили из партии соратников Андрея Сысоева
-

Последние комментарии

Д.О. Вернер
05.03.22 12:46
То есть то, что сотворили с добывающей и перерабатывающей рыбной промышленностью теперь называют отраслью? Отрасль на 100 % частная и каким боком к ней привязываются чиновники?
Комментарий к новости:Андрей Чибис обсудил с рыбопромышленниками ситуацию в отрасли
Карен Ашотович Агамян
27.02.22 11:01
*** За Русский мир война возрождена! Как помыкать хотели вражеские орды, как шли свиньёй тевтонцев ордена и прочие завоевательские морды! Горя желаньем уничтожить, низвести братство Славянст
Комментарий к новости:В России появился сайт для борьбы с ложной информацией о спецоперации на Украине
Тахир
27.02.22 05:21
Вы я смотрю тут забили на все и всех,но я вам гарантирую что и как тот прапорщик я буду снимать и отправлять во все инстанции поверьте мне,и мне плевать,я не тот прапор,я уже уволенный человек,но ваш
Комментарий к новости:Коммунальные дилетанты, или В чьих руках находится эксплуатация военного жилфонда посёлка 19 километр?
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2812345678910111213141516171819202122232425262728293031123
-Скоро в эфире00:00«Международные новости». Информационная программа (12+)00:30Новости. Информационная программа (12+)01:00Городские хроники (6+)
-PRO Деньги (16+)В Мурманской области в объёмах инвестиций в основной капитал преобладают российские инвесторы-PRO Валюту (16+)Курс евро снизился на 3,69 рубля, доллар теряет 3,43 рубля-PRO Энергетику (18+)В 2022 году на ремонт электросетей Мурманской области компания «Россети Северо-Запад» направит 527 млн рублей-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 16 марта-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)Президент РФ подписал закон, дающий правительству право оперативно повышать пенсии
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
© 2009 - 2022
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика