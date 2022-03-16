В ДК имени С.М. Кирова открылась выставка работ Якова Яковлева

Молодой художник родом из Ловозера, посмотреть на его работы может каждый посетитель Дома культуры.

На экспозиции представлены далеко не все картины автора, большая их часть посвящена саамской культуре и быту. По словам художника, рисует он с детства, с самых малых лет увлекается саамскими историей и танцами. Сейчас молодой человек учится на дизайнера в МАГУ, однако, лично посетить выставку у него не получилось.

Свои работы он выполняет на графическом планшете, воплощая на цифровых холстах образы из саамских сказок, легенд и песен. Цветовая палитра рисунков преимущественно «зимняя», в композиции доминируют белые и лиловые тона, довольно часто встречающиеся в природе Заполярья.

Екатерина Крюкова, заместитель директора Дворца культуры и творчества имени С.М. Кирова: «Именно саамская культура даёт вдохновение молодому человеку. И данное творчество где-то сродни, знаете, такой переход – народное творчество и современное искусство. Потому что именно современными средствами он показывает молодым ребятам, старшему поколению то, как он видит свою культуру, в которой он живёт каждый лень».

Первыми зрителями картин ловозерского художника стали участники воркшопа «Волонтёры культуры». А поскольку одно из направлений добровольческой активности – это этноволонтёрство, то ребятам наверняка пойдёт на пользу такой опыт.