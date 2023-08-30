Сегодня стартует досрочное голосованиеКрестный ход к 600-летию явления Годеновского креста пройдёт в 27 городах России и Беларуси: в начале сентября он пройдёт в Мурманске и Мончегорске
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)30.08.23 19:30

В ДК имени С.М. Кирова прошла церемония закрытия полуфинала Всероссийского конкурса «Большая перемена»

Всероссийский конкурс проходил в столице Заполярья с 26 по 29 августа. Более 600 ребят из Северо-Западного федерального округа приняли участие в нём.

Полуфинал всероссийского конкурса «Большая перемена» для школьников 8-10 классов и студентов среднего профессионального образования из Северо-Западного федерального округа состоялся в ДК имени С.М. Кирова в Мурманске. Одна из главных задач организаторов - показать ребятам мощь Мурманской области и вдохновить их вернуться к нам снова в гости или с желанием реализовать профессиональные амбиции.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Вы из разных наших и соседних регионов, и не соседних регионов. Но если вы не боитесь холода, если вы любите красоту природы, если вы драйвовые, если вы сильные духом – то я обращаюсь к вам с предложением, когда выучитесь, приезжайте к нам работать».

Андрей Чибис отдельно пообщался с участниками полуфинала от Мурманской области. У юношей и девушек была возможность честно рассказать, что им понравилось, а что, по их мнению, заслуживает улучшения. Уже на сцене губернатор дал обратную связь.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «А столовую в университете, о которой мне рассказали, мы поправим».

Для молодых ребят такие проекты, безусловно, отличный шанс обогатиться знакомствами, узнать что-то новенькое и так же посмотреть уголки нашей необъятной родины.

Софья Нефёдова, участница конкурса «Большая перемена», г. Санкт-Петербург: «Сюда приезжают замечательные люди, я получила очень много знаний от каждого, потому что все очень разные, у всех свой опыт и это было невероятно интересно. А сам конкурс дарит массу впечатлений и возможности настоящие».

Анастасия Насонова, участница конкурса «Большая перемена», г. Санкт-Петербург: «Я познакомилась с миллиардом людей, поздоровалась со всеми, кого видела, это фишечкой было. Здесь холодно, именно сам округ, сама область достаточно холодная по температуре уже в августе, но люди здесь очень тёплые. Ты проходишь, просто улыбаешься и тебе улыбаются в ответ. Это очень приятно».

Ксения Грабина, участница конкурса «Большая перемена», г. Санкт-Петербург: «Конечно же, я обрела много новых знакомств, с которыми я буду общаться до конца своей жизни, потому что здесь очень яркие люди, с которыми хочется общаться, хочется дружить. Я обожаю «Большую перемену», потому что здесь всегда ярко, феерично, круто. Я надеюсь, что я ещё вернусь в Мурманск, потому что сегодня мы были на экскурсии, где открылись просто великолепные виды гор, просто всё было шикарно».

Валерий Булкатин, участник конкурса «Большая перемена», г. Апатиты: «Здесь я нахожусь у себя дома, на родине. Так что мне комфортно, удобно и даже, можно сказать, гордо за свой регион. Мы принимаем Северо-Западный федеральный округ, у нас гостят представители многих городов и очень приятно с ними пообщаться».

Среди старшеклассников по итогам полуфиналов будут определены полторы тысячи финалистов, а среди студентов – 600. Сам же финал конкурса пройдёт для школьников в октябре, а для учащихся колледжей – в ноябре.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Токари, врачи и фармацевты возглавили рейтинг самых дефицитных специалистов в Мурманской области по итогам лета
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ПОВЕСТКА ДНЯМурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2022 ГОДМурманский морской торговый порт: ИТОГИ ГОДА
-

Последние комментарии

Николаенко Ирина Алексеевна
21.08.23 11:20
По улице Смирнова в сторону леса постоянно сбрасывают строительный мусор и колёса. Куда ещё обратиться, чтобы лесная полоса не страдала, не можем выловить машины и записать номер.
Комментарий к новости:Андрей Удовик, прокурор Мурманской межрайонной природоохранной прокуратуры: о защите природы и какую роль в этом выполняет прокуратура
Александр Викторович Погожев
08.08.23 03:03
Спасибо за репортаж, увидели сына!
Комментарий к новости:В радиотехническом полку Северного флота активно ведётся обучение новобранцев
Ольга
05.08.23 22:56
Я уже писала обращение 31 июля, что мой муж заключил контракт 2 июня 2023 года, с 5 июля находится в зоне боевых действий. Почему-то выплата губернаторской поддержки участнику СВО и семье до сих пор н
Комментарий к новости:6 августа губернатор Андрей Чибис проведёт «прямую линию» в телеэфире и соцсетях
-Правовая консультация (18+)Как изменился порядок трудоустройства водителей такси и общественного транспорта - юрист «SuperJob»
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
3112345678910111213141516171819202122232425262728293031123
-Скоро в эфире22:00«Прииск-2». Художественный сериал, 5 серия (16+)23:00Городские хроники (6+)23:30«Мемориалы России». Научно-популярная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Честно о профессии почтальона: ушла ли она в прошлое, кому подойдёт и сколько заплатят?-PRO Валюту (16+)Курс евро вырос на 97 копеек, доллар укрепляется на 22 копейки-PRO Энергетику (18+)На Кольской АЭС стартовала ремонтная кампания на энергоблоке №2-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 30 августа-PRO Нефть и газ (18+)Завершена установка ОГТ первой линии «Арктик СПГ 2» на Гыдане-PRO Законы (18+)НИС построим меньше, показатель среднедушевого потребления рыбопродуктов в домашних хозяйствах убран: правительство скорректировало госпрограмму рыбохозяйственного комплекса
-

Наш регион-51

© 2009 - 2023
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика