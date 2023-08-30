В ДК имени С.М. Кирова прошла церемония закрытия полуфинала Всероссийского конкурса «Большая перемена»

Всероссийский конкурс проходил в столице Заполярья с 26 по 29 августа. Более 600 ребят из Северо-Западного федерального округа приняли участие в нём.

Полуфинал всероссийского конкурса «Большая перемена» для школьников 8-10 классов и студентов среднего профессионального образования из Северо-Западного федерального округа состоялся в ДК имени С.М. Кирова в Мурманске. Одна из главных задач организаторов - показать ребятам мощь Мурманской области и вдохновить их вернуться к нам снова в гости или с желанием реализовать профессиональные амбиции.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Вы из разных наших и соседних регионов, и не соседних регионов. Но если вы не боитесь холода, если вы любите красоту природы, если вы драйвовые, если вы сильные духом – то я обращаюсь к вам с предложением, когда выучитесь, приезжайте к нам работать».

Андрей Чибис отдельно пообщался с участниками полуфинала от Мурманской области. У юношей и девушек была возможность честно рассказать, что им понравилось, а что, по их мнению, заслуживает улучшения. Уже на сцене губернатор дал обратную связь.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «А столовую в университете, о которой мне рассказали, мы поправим».

Для молодых ребят такие проекты, безусловно, отличный шанс обогатиться знакомствами, узнать что-то новенькое и так же посмотреть уголки нашей необъятной родины.

Софья Нефёдова, участница конкурса «Большая перемена», г. Санкт-Петербург: «Сюда приезжают замечательные люди, я получила очень много знаний от каждого, потому что все очень разные, у всех свой опыт и это было невероятно интересно. А сам конкурс дарит массу впечатлений и возможности настоящие».

Анастасия Насонова, участница конкурса «Большая перемена», г. Санкт-Петербург: «Я познакомилась с миллиардом людей, поздоровалась со всеми, кого видела, это фишечкой было. Здесь холодно, именно сам округ, сама область достаточно холодная по температуре уже в августе, но люди здесь очень тёплые. Ты проходишь, просто улыбаешься и тебе улыбаются в ответ. Это очень приятно».

Ксения Грабина, участница конкурса «Большая перемена», г. Санкт-Петербург: «Конечно же, я обрела много новых знакомств, с которыми я буду общаться до конца своей жизни, потому что здесь очень яркие люди, с которыми хочется общаться, хочется дружить. Я обожаю «Большую перемену», потому что здесь всегда ярко, феерично, круто. Я надеюсь, что я ещё вернусь в Мурманск, потому что сегодня мы были на экскурсии, где открылись просто великолепные виды гор, просто всё было шикарно».

Валерий Булкатин, участник конкурса «Большая перемена», г. Апатиты: «Здесь я нахожусь у себя дома, на родине. Так что мне комфортно, удобно и даже, можно сказать, гордо за свой регион. Мы принимаем Северо-Западный федеральный округ, у нас гостят представители многих городов и очень приятно с ними пообщаться».

Среди старшеклассников по итогам полуфиналов будут определены полторы тысячи финалистов, а среди студентов – 600. Сам же финал конкурса пройдёт для школьников в октябре, а для учащихся колледжей – в ноябре.