В ДК «Судоремонтник» скоро откроется молодёжное пространство «СОПКИ»

Сейчас в фойе идёт большой ремонт, ход которого проверила съёмочная группа «Арктик-ТВ».

Пространства «СОПКИ» различных направлений активно покоряют сердца молодых северян по всему региону. Новая точка притяжения скоро появится в здании ДК «Судоремонтник», расположенном в Росляково. Этого события ждали многие местные жители.

Ирина Матвеева, депутат Совета депутатов города Мурманска: «Эта программа - уникальный сетевой кластер, который реализуется в Мурманской области с 2021 года в рамках регионального губернаторского проекта «На Севере – Жить». В настоящее время он реализуется и у нас в Росляково». Это место для отдыха, творчества, общения друг с другом молодёжи, раскрытия талантов. Сегодня молодёжь не будет собираться в подъездах, каких-то злачных местах».

На первом этаже учреждения уже выполнены все демонтажные работы. Продолжается ремонт полов, отделочные и электромонтажные работы.

Людмила Левченко, заместитель главы администрации города Мурманска: «Здесь будут различные интерактивные зоны, световое и музыкальное оборудование. Будет и лекционный зал. Будут трансформеры, чтобы можно было уменьшать пространство и увеличивать его. Здесь будет зона отдыха для молодёжи, не только для молодежи, а посетителей, которые могут попить кофе, пообщаться и провести свой досуг на данной территории».

Новое оборудование уже закуплено, поступает в учреждение и ждёт своего часа, когда будет установлено на местах.