Несмотря на то, что традиционные массовые мероприятия, посвященные Дню Победы, отменены, в Долине Славы почтили память героев Великой Отечественной войны. Церемония прошла скромно с ограниченным количеством участников и урезанном формате.

В памятной церемонии в Долине Славы приняли участие губернатор Мурманской области, командующий Северным флотом, председатель Мурманской областной Думы и другие официальные лица. Они возложили цветы и венки к монументу «Звезда» и памятнику «Скорбящая мать», тем самым, отдав дань памяти тысячам погибших во время Великой Отечественной войны.

Военнослужащие провели уборку территории воинского мемориала у Титовки, а затем зажгли лампады.