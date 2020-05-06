День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)06.05.20 19:30
В Долине Славы почтили память героев Великой Отечественной войны
Несмотря на то, что традиционные массовые мероприятия, посвященные Дню Победы, отменены, в Долине Славы почтили память героев Великой Отечественной войны. Церемония прошла скромно с ограниченным количеством участников и урезанном формате.
В памятной церемонии в Долине Славы приняли участие губернатор Мурманской области, командующий Северным флотом, председатель Мурманской областной Думы и другие официальные лица. Они возложили цветы и венки к монументу «Звезда» и памятнику «Скорбящая мать», тем самым, отдав дань памяти тысячам погибших во время Великой Отечественной войны.
Военнослужащие провели уборку территории воинского мемориала у Титовки, а затем зажгли лампады.
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GARPIN@
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