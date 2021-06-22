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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)22.06.21 19:00

В Долине Славы появится памятник, посвящённый морякам Северного флота

От груды бесформенного камня до установки на пьедестале: скульптура, посвящённая павшим защитникам Заполярья, обрела своё место в Долине Славы. Поисковики Мурманской области приступили к установке памятника.

Более 60 лет монумент павшим защитникам Заполярья ждал, чтобы занять историческое место на местах проведения кровопролитных боёв. История каменных моряка и пехотинца непроста: в 1958 году скульптуру транспортировали для установки в долине реки Титовка. Однако памятник при перевозке был сильно повреждён, восстановление посчитали нецелесообразным, посему фигуру сбросили в канаву, а позже она и вовсе оказалась под песочными завалами. Найденные поисковиками фрагменты взялся реставрировать Константин Добровольский. На это у него ушло 8 лет.

Константин Добровольский, председатель координационного совета поисковых отрядов Мурманской области: «Предварительная мечта была установить на въезде в Полярный, у дороги, и посвятить нашим полярнинцам, которые ушли и все погибли – это 700 человек. Так памятник и назывался «Они ушли и не вернулись».

Однако каменные бойцы заняли иное исторически-значимое место. Высоту 258,3, занятую фашистами в 40-е, 4 года пытались безуспешно взять русские солдаты. Теперь на неприступную сопку направлен наконечник советского стяга, а взгляды моряка и пехотинца прикованы к родной земле, ставшей для сотен тысяч бойцов могилой. Удивительно, но до этой композиции в Долине Славы не было ни одного памятника, посвящённого именно морякам Северного флота, хотя, многим пришлось оставить военные судна и наперевес с винтовкой отправится покорять недоступную высоту.

Константин Добровольский, председатель координационного совета поисковых отрядов Мурманской области: «Здесь очень много погибло моряков, очень много: 12 бригада морской пехоты, страшнейшие бои, 72 бригада морской пехоты, колоссальное количество потерь, 3 добровольческих отряда - моряки, которые уходили с кораблей, с подводных лодок, их набирали в штурмовые отряды, они пришли сюда».

Все расходы на реставрацию и установку композиции, а также дальнейшее её обслуживание поисковое объединение взяло на себя. Уже неоднократно в подготовке к установкам мемориалов Добровольскому помогают работники 10-го судоремонтного завода Полярного. На этот раз специалисты изготовили основание под памятник.

Впереди ещё много работы, признается поисковик: покраска скульптуры, укладка мраморных плит и нанесение на них гравировки со стихами. Однако есть ещё одна мечта у Константина Добровольского – это возрождение большого патриотического фестиваля «На безымянной высоте», ранее традиционно проходившего здесь же, под непокоренными сопками.

 

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