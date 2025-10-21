В Долине Славы провели церемонию захоронения останков советских воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны

Мероприятие приурочено к 81-й годовщине разгрома немецко-фашистский войск в Заполярье.

На территории мемориального комплекса были преданы земле останки 42 советских бойцов. Их останки были обнаружены поисковыми объединениями в 2025 году. Удалось узнать имена шести красноармейцев.

Зимин Павел Александрович, Лапо Владислав Викентьевич, Блинов Егор Ефимович, Космачев И.В., Спинкин Андрей. И только сейчас мы можем сказать, что они вернулись с фронта.

В этом году поисковые работы проводили на территориях Кандалакшского, Кольского, Печенгского округов, в Заозерске и Североморске. Всего найдены останки 52 воинов, 10 из которых преданы земле на воинском кладбище Алакуртти.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Слава Богу, что нашему народу удалось сохранить память о годах Великой Отечественной войны. Наша общая задача - эту память не предать, а передать будущим поколениям».

Глава региона Андрей Чибис поблагодарил поисковиков и волонтёров за проделанную работу.