Мурманской области ставка на коровье молоко будет проиндексирована более чем на 50%Мурманская область – лидер среди регионов СЗФО по динамике роста ВРП
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)11.10.21 19:30

В Долине Славы состоялась церемония захоронения останков солдат, воевавших и погибших в Заполярье

Где-то в глубине души каждому из нас должно быть немного стыдно за то, что люди, защищавшие Заполярье и отдавшие за это жизни, до сих пор лежат где-то под деревьями, камнями, в озерах – под слоем воды или земли. Но такова реальность, ужасное лицо войны.

Останки тех, кого удалось найти в этом году, аккуратно раскладывают по обтянутым красной тканью гробам. Слава тем, кто делают эту тяжёлую, но благородную работу.

Эдуард Миронов командир Североморского поискового отряда «Ваенга»: «Если говорить цинично, то для нас это работа. Мы нашли их и похоронили.

79 бойцов и лишь 13 тех, чьё имя удалось установить.  Один из них красноармеец Сергей Кириллович Мельниченко. В Заполярье он погиб в сентябре 1941 года. А ведь родственникам его судьба была долгое время неизвестна».

Ольга Мартынов, внучка красноармейца Мельниченко: «Бабушка всегда считала, что он погиб на финской территории, что на территории России его могилы нет»

Ольга Мартынов, внучка Мельниченко, одна из немногих потомков бойцов, сумевших приехать в Долину Славы в этом году. Она знает о войне только по рассказам, но говорит, что всё равно ей тяжело.

Ольга Мартынов, внучка красноармейца Мельниченко: «Слёзы сейчас».

Тяжело устанавливать имена бойцов. Всему виной дурацкое поверье, что, мол, напишешь записку, обязательно погибнешь. Да и время играет против усилий поисковиков – вещи даже у нас на севере истлевают. Вот и приходится работать с крупицами.

Константин Добровольский, председатель координационного Совета поисковых отрядов Мурманской области: «Когда мы находим надпись на фляге, мы всё просчитываем. Только, когда убеждены полностью, говорим, да, это он».

Братская могила с неизвестными солдатами… К ней подходят больше те, кто посмелее. Когда останки в гробах упускают вниз, подходят к краю, чтобы кинуть поверх гость земли. Она падает со стуком, наверное, так звучит сердце в последний раз.

В Долину Славы, на церемонию захоронения приезжают разные люди, одни со слезами смотрят на то, как земля покрывает гробы. Другие ещё до конца не понимают, что происходит, но всем своим видом говорят, что жизнь продолжается.

 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)С начала года почти 10 тысяч россиян ищут работу в лесной промышленности, что на треть больше, чем годом ранее, но работников всё равно не хватает
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: VII СОЗЫВ - НОВЫЙ СОСТАВМурманская областная Дума: ПЯТЬ ЛЕТ – ВО БЛАГО СЕВЕРЯНМурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРА
-Политбарометр (18+)
ПодробнееБунт на корабле! 17 депутатов горсовета Мурманска пошли против решения партии
-

Последние комментарии

Я
11.10.21 15:08
Ага почти год чинили. Клялись в июле запустить, под личную ответственность брали. В итоге видно что за личности и как они отвечают.
Комментарий к новости:Более 100 пациентов прошли необходимое обследование на компьютерном томографе в Кандалакшской ЦРБ после ремонта аппарата
Андрей Анатольевич
09.10.21 15:14
житие на подачки , развалили и тяперя как пятух машем хвостом ...
Комментарий к новости:В преддверие профессионального праздника губернатор Андрей Чибис встретился с лучшими аграриями и наградил их за успешную работу
Павел И.
05.10.21 14:21
Удивительно, в Мурманской области отмечается рост заболевших ковидом, смертность ежедневная держится почти на одном уровне 6-9 человек, а граждан больше волнуют вопросы ЖКХ, благоустройства и дороги.
Комментарий к новости:Губернатор Андрей Чибис призвал министров предупреждать жалобы жителей
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2728293012345678910111213141516171819202122232425262728293031
-Скоро в эфире05:30«Великие империи мира». Документальный цикл (0+)06:30Новости. Информационная программа (12+)07:00«Коммунальный детектив». Тематическая программа (12+)
-PRO Деньги (16+)В магазинах Заполярья морковь дешевеет, а цены на картофель пошли вверх-PRO Валюту (16+)Курс доллара снизился на 35 копеек, евро теряет почти 20 копеек-PRO Энергетику (18+)Модернизация котельной в посёлке Шонгуй позволит сэкономить до 30% топлива-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 11 октября-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)С 2022 года большинству работодателей придётся размещать вакансии на портале «Работа в России»
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
© 2009 - 2021
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика