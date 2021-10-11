В Долине Славы состоялась церемония захоронения останков солдат, воевавших и погибших в Заполярье

Где-то в глубине души каждому из нас должно быть немного стыдно за то, что люди, защищавшие Заполярье и отдавшие за это жизни, до сих пор лежат где-то под деревьями, камнями, в озерах – под слоем воды или земли. Но такова реальность, ужасное лицо войны.

Останки тех, кого удалось найти в этом году, аккуратно раскладывают по обтянутым красной тканью гробам. Слава тем, кто делают эту тяжёлую, но благородную работу.

Эдуард Миронов командир Североморского поискового отряда «Ваенга»: «Если говорить цинично, то для нас это работа. Мы нашли их и похоронили.

79 бойцов и лишь 13 тех, чьё имя удалось установить. Один из них красноармеец Сергей Кириллович Мельниченко. В Заполярье он погиб в сентябре 1941 года. А ведь родственникам его судьба была долгое время неизвестна».

Ольга Мартынов, внучка красноармейца Мельниченко: «Бабушка всегда считала, что он погиб на финской территории, что на территории России его могилы нет»

Ольга Мартынов, внучка Мельниченко, одна из немногих потомков бойцов, сумевших приехать в Долину Славы в этом году. Она знает о войне только по рассказам, но говорит, что всё равно ей тяжело.

Ольга Мартынов, внучка красноармейца Мельниченко: «Слёзы сейчас».

Тяжело устанавливать имена бойцов. Всему виной дурацкое поверье, что, мол, напишешь записку, обязательно погибнешь. Да и время играет против усилий поисковиков – вещи даже у нас на севере истлевают. Вот и приходится работать с крупицами.

Константин Добровольский, председатель координационного Совета поисковых отрядов Мурманской области: «Когда мы находим надпись на фляге, мы всё просчитываем. Только, когда убеждены полностью, говорим, да, это он».

Братская могила с неизвестными солдатами… К ней подходят больше те, кто посмелее. Когда останки в гробах упускают вниз, подходят к краю, чтобы кинуть поверх гость земли. Она падает со стуком, наверное, так звучит сердце в последний раз.

В Долину Славы, на церемонию захоронения приезжают разные люди, одни со слезами смотрят на то, как земля покрывает гробы. Другие ещё до конца не понимают, что происходит, но всем своим видом говорят, что жизнь продолжается.