В Долине Славы состоялись торжественные мероприятия, посвящённые 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне

Долина Славы – одно из священных мест Кольского Заполярья. Здесь - в 74 километрах от Мурманска - хранится память о Великой Отечественной войне. В этих местах с лета 1941 года по осень 1944 год сдерживали врага наши бойцы. В Долине Славы захоронены более 7 тысяч наших бойцов и командиров, отстоявших северные рубежи.

Северянам представили экспозицию военного вооружения, интерактивные зоны: полевой подвижной госпиталь, пограничный пост, призывной пункт, школу снайпера и связиста, кинозал, ретро-фотоателье, а также концерт «Солдатская завалинка».

Долина Славы – одно из священных мест Кольского Заполярья. Здесь - в 74 километрах от Мурманска - хранится память о Великой Отечественной войне. В этих местах с лета 1941 года по осень 1944 год сдерживали врага наши бойцы. В Долине Славы захоронены более 7 тысяч наших бойцов и командиров, отстоявших северные рубежи.

На площади мемориального комплекса собрались люди разных возрастов. Жители Мурманска, области и гости из других регионов. Несмотря на холод, всё здесь по-особому торжественно.

На почётных местах ветераны, дети войны. Их лица полны скорби, трагических воспоминаний. Эта боль не утихает с годами.

А вокруг развеваются знамёна Победы, праздничные плакаты и флаги различных организаций. Многие из них шествуют над памятниками войны, занимаются патриотическим воспитанием, ведут поисковую работу.

Приехали в Долину почтить память героев сороковых годов школьники и студенты. В руках людей гвоздики, на груди – Георгиевские ленточки.

Открыл митинг глава региона Андрей Чибис.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Дорогие товарищи, с наступающим Днём Победы! С наступающим юбилеем Победы! Наша ответственность, наша честь для нас – хранить эту память, передавать и, конечно, нашим ребятам. Успеха и Победы! Мы точно никогда не забудем тех, кто защитил и спас нашу страну в самую страшную войну двадцатого века. Всегда будем гордиться нашими героями, которые продолжают дело дедов и прадедов. Никто не забыт, ничто не забыто!».

К Венечному огню, который зажгли в самом центре мемориала в юбилейную годовщину Петсамо-Киркенесской операции осенью прошлого года, после минуты молчания возложили венки и цветы.

После торжественной церемонии под звуки оркестра, чеканя шаг, мимо зрителей прошёл парадный строй защитников нашей Родины.

Константин Кабанцов, командующий Северным флотом: «Очень важно знать мнение ветеранов, их боевой опыт войны, который они прошли, очень драгоценен. Мы его пытаемся использовать в ходе специальной военной операции. Есть факторы, которые совпадают, аналогичные в предыдущем конфликте в Великой Отечественной войне. Поэтому это очень дорого, а мы пытаемся сохранить всеми возможными средствами».

После окончания официальной части мероприятие продолжились на других площадках по обе стороны от федеральной трассы Р-21.

В партизанском лесу у подножия высоты Круглая патриотические отряды разбили лагерь, поставили палатки. Там можно было увидеть оружие тех лет, неприхотливые предметы военного обихода, медицинские инструменты, посмотреть документальное кино, вспомнить игры детей прифронтовых городов, посетить выставку «Женщины на войне».

Анастасия Костюк, активист школы №13 п. Высокий: «Это комплекс «Долина Славы», где каждый год происходит погружение во времена Великой Отечественной войны. В данных палатках представлены разные локации. Здесь музей Северного флота, здесь представлены все города Мурманской области. Дальше у нас представлены раненые люди, выставки военного обмундирования».

У подножия сопки работала выставка «Эхо войны». Это пространство живой истории, посвящённое 80-летию Великой Победы.

Наталья Слепцова, методист Центра культуры библиотечного обслуживания ЗАТО город Заозерск: «Здесь представлены археологические экспонаты времён войны, предметы личного быта солдат, краснофлотцев, красноармейцев, личные вещи, фрагменты оружия, боеприпасов, мин, гранат времён Великой Отечественной войны. Всё это найдено в окрестностях города Заозерска поисковым отрядом «Западная Лица, высота Икар». Наш городок был построен в 1958 году на главном рубеже обороны советского Заполярья. И ежегодно военные поисковики находят останки погибших советских воинов, наших героев, защитников наших северных рубежей».

Недалеко от палаток байкеры разместили мотоцикл 40-х годов прошлого века, который привлёк внимание подростков.

Семья Екатерины и Александра приехала сюда из Полярного. Они привезли детей, чтобы они посетили все интерактивные места в Долине, ознакомились с военной техникой и успели пожарить партизанский хлеб.

Екатерина и Александр: «Собрались семьёй, с друзьями, приехали делегацией. <…> Много лет подряд мы сюда приезжаем, чтобы почтить память, память павших, отдать дань уважения нашим предкам, дедушкам, бабушкам, прадедушкам».

Агитбригада волонтёров представила музыкально-сценическую композицию патриотического содержания.

- Мы непрофессиональные артисты, не певцы, не танцоры. Мы пионеры, комсомольцы, коммунисты, которые пришли сюда с прифронтовой территории, чтобы поддержать ваш боевой дух.

И, конечно, все участники памятного мероприятия были накормлены. Аромат солдатской каши с тушёнкой разносился по всей Долине Славы. Горячий чай с едой придавали сил всем участникам праздника, согревали в холодный майский день.

На специально развёрнутых сценах танцевали, исполняли современные песни участники ансамбля молодых военнослужащих. Их энергичная музыка, звуки боя и общее настроение собравшихся были проникнуты духом Победы, памяти и славы.