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День за днём с «Арктик-ТВ»07.05.18 19:30

В Долине Славы состоялся митинг памяти, посвящённый 73-й годовщине Победы

В Долине Славы состоялся митинг памяти, посвященный 73-й годовщине Победы. В торжественном событии приняли участие ветераны, волонтеры, представители исторических клубов и военные.

Помимо возложения цветов и митинга у мемориала развернули выставку техники и вооружения времён Великой Отечественной войны, а чтобы гости не проголодались, организаторы варили солдатскую кашу на пяти полевых кухнях.

Подготовка к празднику в Долине Славы началась заранее. Организаторы подготовили площадки, установили армейские палатки, развернули оборудование и даже походную церковь. Участвовали в процессе и добровольцы из патриотического отряда «Наследники Победы», которые сразу принялись за дело. Волонтеры создали для посетителей интерактивную зону, где представили различные экспонаты и материалы, связанные с военной журналистикой.

- Эта экспозиция - наше детище, которое в этом году создал наш поисковый отряд, - рассказывает Татьяна Вялая, командир отряда «Наследники Победы» (г.Оленегорск). -  Посвящена она журналистам, фотокорреспондентам, людям, которые были в эпицентре тех далёких  событий.

Основу экспозиции, подготовленной юными патриотами и размещенной в палатке, составили фотографии одного из самых известных военных корреспондентов Евгения Халдея. Он начинал свой фронтовой путь на Северном флоте.  Так же в передвижной экспозиции размещены артефакты времен войны и послевоенного периода.

После установки полевого музея участники отряда отправились в палатку, где за ужином и чаем обсуждали планы на завтра.

Утро шестого мая выдалось солнечным. Постепенно площадку рядом с мемориалом стали заполнять люди: волонтеры, участники поисково-патриотического движения,жители Мурманска и области. На почётных местах размещаются ветераны. Военные – участники парада выстраиваются для торжественного марша. Через несколько минут начнётся митинг в честь 73-й годовщины Победы нашего народа в Великой Отечественной войне.

- Я помню 1959 год, когда я впервые сюда пришёл. Долина Славы в то время была Долиной Смерти, здесь не было кладбища, - вспоминает Лев Журин, ветеран Великой Отечественной войны. - Только в 1988 году я с поисковым отрядом Михаила Бродера привёз суда останки 12 морских пехотинцев, в то время мы их впервые захоронили на той площадке, где сейчас могилы. А теперь здесь вырос мемориал и сюда стекаются люди, которым дорога память героической победы нашего народа..

С Днем Победы  ветеранов и участников митинга поздравили первые лица области и города. А мэр Мурманска приехал в Долину Славы и вовсе в свой день рождения.

Участники памятного мероприятия направились на поисковое мемориальное кладбище, на котором возложили венки и цветы к памятному знаку скорбящей матери.

А в  это время на одной из организованных  площадок уже развернули своё действие военные реконструкторы. Представители исторических клубов знакомили всех желающих с образцами вооружения и амуниции времен войны.

Так же участники торжественного события  могли отведать военной гречневой каши. Это популярное армейское блюдо солдаты  готовили в пяти полевых кухнях. Все для того, чтобы никто не остался голодным.

Завершили праздничный день концертом патриотической песни. Исполнители выходили на сцену, сделанную по фронтовому, на борту военного грузовика. 

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