В Долине Уюта Мурманска открыли новый ледовый корт

Теперь юные спортсмены и любители катания на коньках смогут с пользой проводить время на современной оборудованной площадке.

Торжественное открытие нового крытого катка в Долине Уюта стало знаковым спортивным событием. Первыми на лёд вышли юные хоккеисты, воспитанники мурманских спортшкол и их тренеры. Они по достоинству оценили новый комплекс.

Игорь Семенов, тренер КСШОР Мурманска: «Хоккей интересен для детей. Плюс, будет новый каток, будет возможность заниматься детям массово. Помимо ледового дворца, плюс ещё один каток, это супер! Дети будут привлекать родителей приходить здесь заниматься. Какие-то, может быть, соревнования проходить, детские эстафеты, сборы. Это очень круто».

Здесь можно заниматься и хоккеем, и фигурным катанием. Для любителей коньков по выходным откроют массовые сеансы. В центре спортивной подготовки работает прокат инвентаря.

В торжественной церемонии открытия корта принял участие и губернатор Андрей Чибис. Он поздравил юных спортсменов и сделал интересное заявление.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Я считаю, что это должна стать по-настоящему народная традиция максимального вовлечения в хоккей. Поэтому мы приняли решение в 2021 году создать команду Молодёжной хоккейной лиги».

Также глава региона проехал по новой Аллее памяти спортсменов на снегоходе. Эти обновления выполнены в рамках программы комплексного развития Долины Уюта.

Светлана Наумова, и.о. министра спорта Мурманской области: «Завершилось комплексное развитие Долины Уюта, в рамках которого было открытие этого корта, строительство лыже-роллерной трассы 2,5 км, на ней есть освещёнка и система оснежнения».

С режимом работы и условием пребывания на новом катке можно ознакомиться на сайте спорткомплекса. Кстати, этот ледовый корт универсальный - летом будет работать для видов спорта, соответствующих времени года.