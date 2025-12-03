В Долине Уюта Мурманска торжественно открыли первый в регионе фиджитал-центр

Этот спортивный комплекс призван стать ещё одним популярным молодёжным пространством.

Новый фиджитал центр состоит из открытых площадок для занятий классическими видами спорта и залов для кибер-активностей. Таким образом, здесь соединяется цифровая и физическая направленность развития молодёжи.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «То что сегодня в нашей стране благодаря поддержке президента это развивается - это круто! Не теряя навык в цифровом мире, развиваешься физически. Это идеальный симбиоз».

Центр оснащён передовыми технологиями и спортивной инфраструктурой. Киберспортивная часть представлена тремя игровыми консолями, компьютерами и зоной виртуальной реальности. Для классических видов спорта есть поле для мини-футбола, стритбола и воркаут-зона. Все подключено к специальной системе, которая позволяет посетителям объединяться в команды, выполнять задачи и следить за прогрессом в рейтинге.

Почётным гостем церемонии открытия стал олимпийский чемпион и президент Всероссийской федерации фиджитал спорта Никита Нагорный.

Никита Нагорный, российский гимнаст, олимпийский чемпион, президент Всероссийской федерации фиджитал спорта: «Познакомился с ребятами, которые играли в виртуальный футбол, но никогда не играли в реальный, а теперь, благодаря фиджиталу, стали играть в реальный. Это наша маленькая победа. Это даже социальная миссия наша, чтобы сегодня ребята развивались и в цифре, и в физике».

Также на церемонии открытия между Мурманской областью и федерацией фиджитала было подписано соглашение о взаимодействии. Символичным запуском кнопки «Пуск» дали старт развитию этого спорта в Заполярье.

Участники только закрепили сотрудничество официально и первый турнир сразу стартовал.

Ещё одним преимуществом фиджитал центра стало то, что участники могут заниматься спортом не только в виртуальном мире, но и в реальном, отрабатывая свои навыки на поле.

Главный принцип работы фиджитала - цифра и физика в одной связке. Только что ребята были киберспортсменами, а теперь они - полевая команда.

Альберт Манченко, инструктор Центра развития военно-спортивной подготовки «ВОИН»: «Физические нагрузки, учатся тактике, передвижение, стрельба, прицеливание, всему учатся в комплексе».

Создатели и сотрудники нового центра уверены, что в этих стенах вырастут будущие чемпионы, которым будут покоряться и виртуальные миры, и реальные спортивные пьедесталы.