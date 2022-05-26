В Долине Уюта под хорошую музыку одни северяне прощались с детством, а другие ненадолго вернули его себе

Солнце, лето и вся жизнь впереди! Что может быть лучше? Провести эти жаркие дни на свежем воздухе, активно и позитивно мурманская молодёжь смогла в Долине Уюта. Специально для них и тех, кто всегда молод душой, там провели Фестиваль молодёжных субкультур.

Молодость – это энергия, драйв, позитив и желание стать частью чего-то большего. Специально для таких активных северян и организовали Фестиваль молодёжных субкультур.

Денис Шляпников, генеральный директор АНО «Спорт для всех 51»: «Сам формат предполагает в себе сочетание всех молодёжных субкультур, которые есть в регионе, которые востребованы, комьюнити которых достаточно хорошо представлены».

На площадках Долины Уюта расположились несколько зон. Одна из них экстремальная. Новый, недавно открытый скейтпарк стал местом проведения соревнований «Кубка Арктики» по самокату, скейтбордингу и ВМХ. Одним из участников стал 16-летний Александр Галкин. Уже около двух лет он катается на самокате. Также активно участвует в соревнованиях и даже обучает детей.

Александр Галкин, участник соревнований «Кубок Арктики»: «Мне этот скейт-парк очень нравится. Он твёрдый, в нём много фигур для всех видов спорта – паркового катания и стритового».

Судили спортсменов приглашенные гости, известные в мире спорта профи с большой буквы. Среди них чемпион России по BMX-фристайлу в дисциплине «стрит» Артём Агарков.

Артём Агарков, чемпион России по BMX-фристайлу в дисциплине «стрит»: «Я сужу по 25-бальной системе. Важно использование парка, трюки и флоу – это стиль, как ты катаешься. Есть определённо юные дарования. Причём это девочка, что удивительно».

На площадке для лазертага было менее шумно, чем в скейт-парке, но не менее интересно. Команды из детей с удовольствие играли в стрелялки на свежем воздухе.

Максим Домрачев, директор пейнтбольного клуба: «Нет никакой грязи, краски, прочих осколков. Все максимально лайтово в плане техники безопасности. При этом мы ставим надувные фигуры, ребята бегают, играют, стреляют».

А молодёжь, которая относит себя больше к творческой, чем к спортивной, могла развлечься на других площадках. Например, поиграть в приставку, создать своё граффити, сделать обычные и даже 3Д снимки в специальных фотозонах, а также посоревноваться в танцевальных батлах.

Сергей Аникиев, преподаватель танцевальной студии: «Мы современные уличные танцы представляем. Это хип-хоп, потому что номинация по нему. И в дэнс-шоу у меня есть видение танца, оно особенное. Я люблю стиль. И сегодня мы будем в джаз-фанке танцевать».

Без классной музыки праздник обойтись не мог. И в этом помогла радиостанция «Рекорд Мурманск». Для всех желающих научиться крутить пластинки наши ди-джеи давали мастер-класс. И у каждого участника была возможность записать свой собственный небольшой трек.

Анна Осташова, ведущая радио «Record Мурманск», DJ AnnSi: «Я думаю, диджейское мастерство будет жить вечно. Сегодня мы представим такое ретро направление, как игра на винильных пластинках. Я сама не особо умею играть, поэтому для этого есть специальный мастер, который в них разбирается».

Уже вечером два участника мурманского «Рекорда» – DJ Andrey Sostin DJ AnnSi включали зажигательные сеты для всех гостей. Специальными гостями танцевальной вечеринки стали синхронный дуэт из Москвы «S-Brother-S» и питерский представитель радиостанции «Рекорд» DJ Baldin.

Евгений Балдин, DJ Baldin радио «Record», г. Санкт-Петербург: «Я сюда приехал для того, чтобы раздать прикольного настроения всем людям, кто живёт в Мурманске. Показать свой шоу-кейс, ту музыку, которую я два года пандемии готовил, монтировал, соединял, мешапил».

Фестиваль молодёжных субкультур совпал с днём «Последнего звонка» и отличным солнечным днём. Поэтому молодых людей на празднике было в разы больше, чем ожидалось. Под хорошую музыку одни гости прощались с детством, а другие вспоминали и ненадолго вернули себе его.