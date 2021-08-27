В Долине Уюта покажут удивительные трюки на мотоциклах

В это воскресенье, 29 августа, впервые в Мурманске состоится одно из самых экстремальных событий лета — «Кубок Арктики» по мотофристайлу. Лучшие летающие райдеры России, участники Чемпионата Мира покажут удивительные трюки на мотоциклах.

Участники фестиваля за различные достижения занесены в Книгу рекордов Гинесса. Соревнования пройдут в два этапа – квалификация и финал. Райдерам необходимо будет за 90 секунд выполнить серию прыжков.

Для гостей соревнований подготовят площадки со спортивными играми и эстафетами на территории Долины Уюта.

В 15 часов состоится церемония открытия и начало соревнований. А уже в 16.30 – победителей наградят.