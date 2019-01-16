Всем по иордани – в Мурманской области определены места массового купания на праздник Крещение ГосподнеМинстрой РФ хочет повысить тарифы на капремонт домов
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)16.01.19 19:30

В Долине Уюта проходит первый в этом году Чемпионат Мурманской области по биатлону

В Долине Уюта стартовал первый в этом году Чемпионат и Первенство Мурманской области по биатлону. Победа в этих соревнованиях обеспечит спортсменам дорогу на межрегиональный этап, который пройдёт в Санкт-Петербурге.

Глядя на стремление заполярных биатлонистов к победе, кажется, будто  пронизывающий январский холод спортсменам не препятствие. Они признаются, главное – нет ветра, и это уже хорошо. Точность выполнения дисциплин и высокие результаты в этих испытаниях чрезвычайно важны, так как лучшим из лучших они откроют дорогу на межрегиональные соревнования, а в случае победы там, то и на всероссийские старты. На участие в чемпионате заявились более 70 спортсменов.

«Сегодня на старт выходят юноши и девушки средневозрастной, старшей возрастной групп, девушки и юноши, - рассказал Владимир Страхов, главный судья соревнований. - Дальше на старт выходят юниоры и юниорки. В завершении сегодняшнего мероприятия принимают участие мужчины и женщины. Самые молодые участники – это спортсмены 15-16 лет. Это средневозрастная группа. Для этих спортсменов  наши соревнования являются отборочными для выхода на уровень Северо-Западного федерального округа».

Уже в ближайшие выходные состоится заседание тренерского совета Федерации биатлона Мурманской области, на котором и будет определён состав региональной сборной. Среди наших спортсменов есть молодые, подающие большие надежды спортсмены и лидеры, которые уже вошли в состав сборных России.

«В декабре прошлого года наши спортсмены принимали участие во Всероссийских соревнованиях. Это были отборочные соревнования на Первенство мира среди юношей и девушек и юношеским зимним Олимпийским играм, - рассказал Владимир Страхов, главный судья соревнований. - Приятно отметить, что представители нашей спортивной школы, представители Центра спортивной подготовки  прошли на эти престижнейшие соревнования. Это Хасанкаев Артемий – участник Первенства мира по биатлону, который уже находится в составе сборной команды России. И Никульшина Александра».

Юные спортсмены говорят, что секрет успеха кроется вовсе не суперспособностях. Главное, преодолеть волнение, много работать над собой и уверенно идти к цели. Мечта многих юных спортсменов – попасть в сборную страны. «Если честно, это моя мечта, - говорит Александр Ибрагимов, биатлонист. - Но нужно разумно к этому подходить, это ещё будет не скоро, года через 4-5, когда уже в юниорской сборной буду».

Специалисты отмечают, что  перспективы у заполярных спортсменов большие. Во многом этому способствует полностью обновленная, реконструированная спортивная база мурманской Долины Уюта и всестороння поддержка спорта в регионе.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-АналитикаДень российской печати, или Девять яиц в коробке
-ФоторепортажМурманск – Североморск: состоялся парад ретроавтомобилей в честь Дня ВМФ и 285-й годовщины Северного флотаВо флотской столице грандиозно отметили День защитника ОтечестваГотовимся к параду, посвящённому 100-летию РККА
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«В начале был порт». Документальный фильм (6+)«ArcticWave» - ступень в будущееЗаповедный народ
-Политбарометр
Подробнее«Обновление-2018», или «Единой России» крайне важно услышать сигналы, разобраться в существующих проблемах
-Слово не воробей...«Антивирус» в погонах
-Ходят слухи…Юрий Трутнев может оставить арктические регионы
-

Последние комментарии

Вымирающий читатель
16.01.19 21:57
Процессы, которые происходят в российской журналистике, понятны, и вины работников редакций в этом большой нет. Сотрудники редакций отведена роль наёмных рабочих - рабов. А рабы своего мнения не име
Комментарий к новости:День российской печати, или Девять яиц в коробке
Александр
16.01.19 13:22
100% ложь! Цены на д/т выросли на заправках Роснефти на 80 коп/литр.
Комментарий к новости:Цены на бензин в Мурманской области – оптовики снижают, на АЗС поднимают
Яна
15.01.19 22:13
Здравствуйте. Обязана ли Управляющая Компания установить перила на крыльцо многоквартирного дома бесплатно. На крыльце 8 ступенек. *** Надо исходить из проекта строительства здания. Скорее всего, пе
Комментарий к новости:Что управляющая компания обязана делать бесплатно?
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
3112345678910111213141516171819202122232425262728293031123
-Скоро в эфире00:00«Международные новости». Информационная программа (12+)00:30Новости. Информационная программа (12+)01:00Городские хроники (6+)
-PRO ДеньгиПроиндексирована ежегодная денежная выплата почётным донорам-PRO ВалютуРубль незначительно растёт на фоне дорожающей нефти-PRO ЭнергетикуНа гидростанциях филиала «Кольский» ПАО «ТГК-1» завершился основной этап внедрения современных систем контроля работы гидроагрегатов-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 17 января-PRO Нефть и газПроект перегрузочных СПГ-комплексов в Арктике может войти в план развития инфраструктуры-PRO ЗаконыМинстрой РФ хочет повысить тарифы на капремонт домов
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Нам интересно Ваше мнение
11.01.19: Спикер Совфеда Валентина Матвиенко предложила восстановить историческое звание главы прокуратуры – генерал-прокурор. «Бояться …будут точно больше», - сказала она. А как Вы считаете, какую приставку надо дать прокурорам, чтобы их все боялись?Проголосовало: 315 человек
© 2009 - 2019
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика