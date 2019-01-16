В Долине Уюта проходит первый в этом году Чемпионат Мурманской области по биатлону

В Долине Уюта стартовал первый в этом году Чемпионат и Первенство Мурманской области по биатлону. Победа в этих соревнованиях обеспечит спортсменам дорогу на межрегиональный этап, который пройдёт в Санкт-Петербурге.

Глядя на стремление заполярных биатлонистов к победе, кажется, будто пронизывающий январский холод спортсменам не препятствие. Они признаются, главное – нет ветра, и это уже хорошо. Точность выполнения дисциплин и высокие результаты в этих испытаниях чрезвычайно важны, так как лучшим из лучших они откроют дорогу на межрегиональные соревнования, а в случае победы там, то и на всероссийские старты. На участие в чемпионате заявились более 70 спортсменов.

«Сегодня на старт выходят юноши и девушки средневозрастной, старшей возрастной групп, девушки и юноши, - рассказал Владимир Страхов, главный судья соревнований. - Дальше на старт выходят юниоры и юниорки. В завершении сегодняшнего мероприятия принимают участие мужчины и женщины. Самые молодые участники – это спортсмены 15-16 лет. Это средневозрастная группа. Для этих спортсменов наши соревнования являются отборочными для выхода на уровень Северо-Западного федерального округа».

Уже в ближайшие выходные состоится заседание тренерского совета Федерации биатлона Мурманской области, на котором и будет определён состав региональной сборной. Среди наших спортсменов есть молодые, подающие большие надежды спортсмены и лидеры, которые уже вошли в состав сборных России.

«В декабре прошлого года наши спортсмены принимали участие во Всероссийских соревнованиях. Это были отборочные соревнования на Первенство мира среди юношей и девушек и юношеским зимним Олимпийским играм, - рассказал Владимир Страхов, главный судья соревнований. - Приятно отметить, что представители нашей спортивной школы, представители Центра спортивной подготовки прошли на эти престижнейшие соревнования. Это Хасанкаев Артемий – участник Первенства мира по биатлону, который уже находится в составе сборной команды России. И Никульшина Александра».

Юные спортсмены говорят, что секрет успеха кроется вовсе не суперспособностях. Главное, преодолеть волнение, много работать над собой и уверенно идти к цели. Мечта многих юных спортсменов – попасть в сборную страны. «Если честно, это моя мечта, - говорит Александр Ибрагимов, биатлонист. - Но нужно разумно к этому подходить, это ещё будет не скоро, года через 4-5, когда уже в юниорской сборной буду».

Специалисты отмечают, что перспективы у заполярных спортсменов большие. Во многом этому способствует полностью обновленная, реконструированная спортивная база мурманской Долины Уюта и всестороння поддержка спорта в регионе.