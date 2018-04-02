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День за днём с «Арктик-ТВ»02.04.18 19:30

В Долине Уюта прошёл турнир по снежному регби

Этот вид спорта появился в Мурманске всего три года назад, но уже стремительно набирает популярность. В турнире за переходящий кубок сразились 5 команд.

Регби - один из самых зрелищных видов спорта, он объединяет в себе элементы футбола, борьбы и лёгкой атлетики. Непривычная для севера игра зародилась в Англии, а сейчас распространилась по всему миру. В Мурманске прижилась одна из её разновидностей - снежное регби, которое в чём-то повторят пляжное. Однако, северный вариант игры гораздо динамичнее.

- У нас свой формат, мы продвигаем формат снежного регби, - рассказывает Антон Николайчук, председатель Федерации регби Мурманской области. - Мне кажется, такой формат станет изюминкой нашего региона.

Растущую популярность игре обеспечили правила, которые, к слову, достаточно просты: в каждой команде по 5 человек, игроки должны «забить», а точнее положить мяч в зачётное поле противника. При этом парни сбивают друг друга с ног, валят на землю – сражаются, одним словом, как настоящие северные войны.

- Этому виду спорта можно научиться достаточно быстро, - считает Александр Чистяков, председатель Федерации регби г. Мурманска.  - В регби могут играть люди различной комплекции: большие, маленькие, высокие, низкие,  потому что любой найдет себе место на поле.

На соревнованиях выступили  5 команд из Мурманска и области. Уже во второй раз спортсмены проводят свои состояния на Празднике Севера и впервые разыгрывают  переходящий Кубок чемпионов, который по праву достался команде «Северный рубеж», которая заняла первое место на турнире.

В следующем году соперники вновь встретятся на поле и вновь сразятся за право обладать наградой.

 

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