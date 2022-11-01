В Долине Уюта прошли региональные отборочные соревнования по лёгкой атлетике среди особенных детей

Около ста человек со всего региона приняли участие в отборочных соревнованиях по лёгкой атлетике, которые состоялись в мурманском манеже. Ребята из Мончегорска, Оленегорска, Североморска и, конечно, Мурманска приехали проверить свои силы.

Ирина Горохова, председатель Мурманского территориального отделения специальной олимпиады России, директор 15-й спортивно-адаптивной школы города Мурманска: «Бежать они будут различные дистанции. В зависимости от их физических возможностей и способностей, начиная, например, с дистанции 50 метров и до полутора тысяч. Ещё в программе есть прыжок в длину с места».

Специальная олимпиада – это спортивное движение, в котором принимают участие люди с проблемами интеллектуального развития в возрасте от 8 лет.

По словам судейского состава, несмотря на особенности детей, соревнования проводят по стандартам лёгкой атлетики, например, судьи пристально следят за спортивной дисциплиной: во время забегов не должно быть заступов за дорожки и других нарушений.

Александра Дмитриева, главный судья соревнований по лёгкой атлетике: «Безусловно, большое значение имеет, наверное, психологическая подготовка ребятишек. Важно замотивировать этих детей не только участвовать в соревнованиях, но и ходить на тренировки. Что является достаточно большой проблемой, потому что дети хотят лежать дома, отдыхать, гулять на улице, нежели находиться на тренировке, где от тебя требуют каких-то результатов, заставляют что-то делать».

А у юных участников соревнований масса эмоций.

Максим Гавритухин, г. Мончегорск: «Мне нравится. Тут медаль можно выиграть».

Оксана Кобелева, г. Мончегорск: «Мне интересно, потому что ты наполняешься силой».

Одна из главных целей специальной олимпиады – это поощрить каждого, кто принимает участие в соревнованиях.

Ирина Горохова, председатель Мурманского территориального отделения специальной олимпиады России, директор 15-й спортивно-адаптивной школы города Мурманска: «Девиз специальной олимпиады - «Дайте мне победить и если я не смогу, пусть я буду лучшим в этой попытке».

По итогам соревнований сформируют команду, которая уже в январе 2023 года представит Мурманскую область на Единых играх специальной олимпиады в Казани.