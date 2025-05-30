В Долине Уюта провели первенство Мурманской области по роллер-спорту

Это направление давно интересует северян, но активное развитие началось недавно. Сегодня юные спортсмены собрались в Долине Уюта, чтобы проявить своё мастерство.

Принять участие в первенстве решили более 50 учеников спортшкол из Мурманска и области. Это спортсмены от 10 и до 17 лет. На соревнованиях представлены три дисциплины: спринт 100 метров, скоростной фристайл-слалом и впервые в нашем регионе обычный фристайл-слалом.

Иван Игонин, председатель Федерации роллер-спорта Мурманской области: «Львиная доля по спринтам, достаточно много людей записалось на фристайл-слалом скоростной. Это на одной ноге, когда едешь и разгоняешься, нужно на одной ноге дорожку из конусов проехать. И там горнолыжная школа хорошо записалась, любопытно будет посмотреть, это первые такие соревнования. И фристайл-слалом - типа фигурное катание, красиво девочки сделают».

Многие спортсмены здесь совмещают ролики с конькобежным спортом, некоторые полностью переходят на колеса вместо лезвий. Так 5 лет назад поступила и Ника Шатрова. Её направление на соревнованиях сегодня – фристайл. Своей подготовкой она довольна и готова продемонстрировать её на гонке.

Ника Шатрова, участница первенства: «В последний год очень много прогресса. Появилась плавность, элементы новые».

Для некоторых участников это первые соревнования в жизни. И если вы думаете, что их коленки трясутся, то заблуждаетесь. Ребята нацелены только на победу, поэтому пасовать нельзя.

Софья Ермолаева, участница первенства: «Я не волнуюсь. Я буду бежать 100 метров со старшими ребятами».

Валерия Смирнова, участница первенства: «В принципе, мы все равны. Да, мы можем, все можем бегать плохо или хорошо. Можем по-разному, но мы равны по силам».

По итогу первенства будет сформирована сборная команда Мурманской области по трём дисциплинам.