В Долине Уюта состоялась церемония награждения физкультурного актива Мурманской области памятными медалями «90 лет ГТО»
Алина Камбулина, тренер по парусному спорту ГАУ МО «МОСШОР»: «Это очень радует, что в нашей Мурманской области люди, благодаря тому что сейчас очень много физкультурных комплексов есть и в Мурманске, и в области, занимаются спортом. Там тренируются, готовятся, к нам приходят уже конкретно на сдачу нормативов и тем самым подтверждают свои физические способности».
Медали получили 40 представителей физкультурно-спортивной отрасли Мурманской области. Эти люди внесли значительный вклад в реализацию комплекса ГТО и популяризацию физической культуры и спорта.
Роза Егорова была первооткрывателем комплекса в Мурманской области. Принимала участие во всех семинарах по стране и применяла полученные знания в нашем регионе.
Роза Егорова, специалист отдела спортивно-массовой работы и спорта высших достижений: «Когда я пришла в комитет, как раз началось наше движение «Заново». Я, можно сказать, потихонечку поднимала в Мурманской области это движение. Потом подхватили девчонки, когда образовался центр тестирования, всё уже упало на их плечи».
После церемонии награждения её участники обсудили вопросы популяризации физической культуры и спорта.