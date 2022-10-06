В Долине Уюта состоялась церемония награждения физкультурного актива Мурманской области памятными медалями «90 лет ГТО»

Одна из активистов в области ГТО Алина Камбулина. Работает тренером по парусному спорту в школе олимпийского резерва. Имеет второй разряд, но из-за травмы занялась тренерской деятельностью. Она также была удостоена медали.

Алина Камбулина, тренер по парусному спорту ГАУ МО «МОСШОР»: «Это очень радует, что в нашей Мурманской области люди, благодаря тому что сейчас очень много физкультурных комплексов есть и в Мурманске, и в области, занимаются спортом. Там тренируются, готовятся, к нам приходят уже конкретно на сдачу нормативов и тем самым подтверждают свои физические способности».

Медали получили 40 представителей физкультурно-спортивной отрасли Мурманской области. Эти люди внесли значительный вклад в реализацию комплекса ГТО и популяризацию физической культуры и спорта.

Роза Егорова была первооткрывателем комплекса в Мурманской области. Принимала участие во всех семинарах по стране и применяла полученные знания в нашем регионе.

Роза Егорова, специалист отдела спортивно-массовой работы и спорта высших достижений: «Когда я пришла в комитет, как раз началось наше движение «Заново». Я, можно сказать, потихонечку поднимала в Мурманской области это движение. Потом подхватили девчонки, когда образовался центр тестирования, всё уже упало на их плечи».

После церемонии награждения её участники обсудили вопросы популяризации физической культуры и спорта.