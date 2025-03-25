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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)25.03.25 19:30

В Долине Уюта состоялся чемпионат и первенство по зимнему триатлону

На трассу вышли более 40 спортсменов из разных городов региона. Триатлон включает три дисциплины: бег, заезд на велосипедах и лыжную гонку. Протяженность дистанции зависит от возрастной категории участника.

Игорь Чуваев, председатель Федерации триатлона Мурманской области: «Благодаря Федерации триатлона в Мурманской области эти соревнования приобрели постоянную основу. Календарь насыщен. Мы проводим их и зимой, и летом, и осенью. Трасса на сегодняшний день была замечательная, на нашем жаргоне - «железобетон». Участникам, которые выбрали велосипеды с тонкими покрышками, повезло».

Испытание непростое, на преодоление. Спортсмен должен обладать хорошей физической подготовкой, стойкостью и терпением. Нужно не только пройти тяжёлые подъёмы и спуски, но и не растеряться в транзитной зоне при смене дисциплины. В окружении конкурентов надо быстро заменить инвентарь, соблюдая все правила, и сохранить свои временные показатели.

Полина Страмнова, победительница соревнований, п.г.т. Мурмаши: «У меня повернулась сидушка, поэтому мне пришлось пешком забираться в подъём… Потом были лыжи, нам немного изменили дистанцию, было много подъёмов и спусков… На них тратится очень много сил».

Диана Озерцова, победительница соревнований, п.г.т. Мурмаши: «Было на велике тяжело на втором круге. Я там упала, потому что меня подрезали, а так всё было отлично».

Завоевать желанные медали участникам помогли регулярные разнообразные тренировки.

Иван Калинин, призёр соревнований, ЗАТО г. Североморск: «Мы готовимся постоянно. В триатлоне три вида спорта, процесс подготовки разнообразный - бег, плавание, лыжи, велосипед. Больше всего понравился велоэтап, попал с давлением в шинах, смог отыграть две позиции. Вышел на второе место».

Роман Чернов, победитель соревнований, п.г.т. Мурмаши: «Я занял первое место с результатом 27 минут 3 секунды. Готовлюсь постоянно к соревнованиям, в основном занимаюсь лыжами. Мы с командой поедем отстаивать Мурманскую область на соревнованиях».

Высокий уровень организации чемпионата оценили и опытные спортсмены. Отметив, что такие состязания - отличный способ проверить свои силы.

Анатолий Зубов, победитель соревнований, ЗАТО Александровск, г. Гаджиево: «Организаторам большое спасибо за праздник! Ребята соревнуются, всем нравится. В триатлоне я себя уже пробовал, участвовал на чемпионатах на России, являюсь мастером спорта по лыжным гонкам. Триатлон - это праздник, где ещё можно в один день пробежать три сегмента!?»

Триатлон наравне с национальными видами спорта по праву можно назвать одним из самых необычных направлений в программе Праздника Севера.

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