В Долине Уюта стартовали двухдневные всероссийские соревнования по лыжным гонкам

Покоряют мурманскую трассу профессиональные спортсмены из разных уголков нашей страны. Например, Екатерина Комарзина приехала в Мурманск из Оренбургской области. Девушка уже 10 лет катается на лыжах и признаётся, что находит в них успокоение. Однако сегодняшние гонки для неё - момент волнительный, потому что Екатерина впервые участвует в этих соревнованиях.

Екатерина Комарзина, лыжница из Оренбургской области: «Подготовка здесь замечательная. В дальнейшем посмотрим, как будет все продвигаться. На таких соревнованиях я действительно выступаю впервые, но думаю, всё получится».

Всего в лыжных гонках в Долине Уюта принимают участие более 150 спортсменов из 27 регионов нашей страны. Также в Заполярье приехали лыжники из братской Беларуси.

Кристина Харитончик с детства катается на лыжах. Очень любит этот вид спорта, даже несмотря на то, что у них в республике снежный сезон короткий.

Кристина Харитончик, лыжница из Беларуси: «В Мурманске я в первый раз. Все очень нравится, очень много снега и мы рады участвовать в этих соревнованиях».

Всероссийские лыжные гонки в рамках Праздника Севера длятся два дня. В первый день девушкам предстоит преодолеть дистанцию в 10 километров, а мужчинам в 15 - классическим стилем. А на второй, уже свободным стилем, они покорят лыжню в 5 и 10 километров.

Наталья Румянцева, главный судья Всероссийских соревнований по лыжным гонкам: «На старт выходят профессиональные спортсмены, у которых за плечами многолетняя тренировка. Они знают, как входить в подъём, как из него выходить, как максимально уйти на хорошей скорости на спуск, чтобы там немножко отдохнуть, и с новыми силами преодолевать следующие участки дистанции».

Традиционно Всероссийские лыжные гонки в Мурманске завершают спортивный сезон. Здесь участники показывают свои результаты за год и строят планы на следующий.